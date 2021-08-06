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「被偷走的一代」獲國賠！澳洲政府將賠原住民「每人166萬元」

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）宣布，將給予每位原住民受害者166萬元。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社雪梨5日綜合外電報導

澳洲政府曾迫使境內原住民兒童與原生家庭分離，總理莫里森形容這是澳洲一段「可恥」歷史，他5日宣布，政府將給予每位受害者6萬美元（約新台幣166萬元）一次性賠償。

持續實施至1970年代的澳洲「同化政策」，曾強制數以千計的澳洲原住民和托勒斯海峽（Torres Strait）島民的小孩與家人分離，並寄養於白人家庭。

莫里森（Scott Morrison）告訴國會，澳洲原住民「被偷走的一代」，是「國家歷史的可恥篇章」。他說，「國家已對此正式道歉，但我們必須持續將承諾付諸行動」，並表示政府造成的苦難「不僅僅是過去的故事，而是持續影響世世代代的故事」。

最新基因研究發現，澳洲原住民是地球上已知的最古老文明。圖為澳洲原住民參加2000年雪梨奧運開式時的畫面。(圖／達志影像／美聯社)

▲澳洲政府曾迫使境內原住民兒童與原生家庭分離。圖為澳洲原住民參加2000年雪梨奧運開式時的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

為健康、收入和教育仍處於嚴重劣勢澳洲原住民爭取權利的運動家，對於國賠表示歡迎，但也認為政府早該這麼做了。

莫里森指出，政府將撥款2.8億美元（約新台幣77.7億元），賠償遭同化政策迫害的澳洲原住民。

這些款項將提供給在強迫遷移時期，居住於聯邦政府管理領土上的人，也就是北領地、澳洲首都特區和傑維斯灣領地（Jervis Bay Territory）的居民。

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