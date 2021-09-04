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倫敦橋行動外洩！女王駕崩準備計畫曝光　英國王室震怒

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世。（圖／路透）

▲英國女王伊莉莎白二世。（圖／路透）

文／中央社

美媒今天曝光被列為英國最高機密的「倫敦橋行動」，詳細描述女王駕崩後的繼任人選、國葬安排、社群媒體管制等細節。對此白金漢宮頗為不悅，當局亦準備就外洩原因展開調查。

英國「衛報」旗下深度報導專欄The Long Read於2017年3月，在網站上率先披露代號「倫敦橋行動」（Operation London Bridge）的英國女王駕崩因應計畫，如今美國政治新聞機構Politico則將計畫內容徹底曝光。

據報導，現年95歲的伊莉莎白二世一旦駕崩，王室官網將改為黑白頁面，並加入確認女王逝世的簡短聲明，gov.uk結尾的政府機構網站和所有政府社群媒體頁面也會顯示黑色橫幅通知。除非獲得通訊主管機構批准，各大官網也將避免發布任何非緊急消息，並關閉推文轉發功能。

外洩文件顯示，女王的靈柩將從白金漢宮出發，一路遊行至泰晤士河岸邊的西敏宮（Palace of Westminster）。下葬前棺材將放在靈柩台上，讓民眾瞻仰遺容3天，每天開放23小時，並向重要人物提供附註弔唁時段的門票。最後女王將安葬溫莎堡的墓室，在已故王夫菲立普親王的陵墓旁。

國葬（又稱全國哀悼日）將在女王逝世10天後舉行，並避開國定假日。如果當天為工作日，雇主可酌情決定是否允許員工休假，若逢週末則不另補休。

這篇報導也證實了先前的傳聞，稱女王的私人秘書將以「倫敦橋倒了」（London Bridge is down）作為密語，依序將女王死訊通知首相、內閣成員、樞密院（Privy Council）成員、軍方將領等高階官員。女王駕崩當日則稱為D-Day（原指諾曼第登陸日），政府內部將以D+1日、D+2日代表之後的時間。

「每日郵報」則稱，讓英國政府更加尷尬的是，嚴格保密的王儲查爾斯王子登基計畫「春潮行動」（Operation Spring Tide）也遭外洩，但外洩內容並未包括他加冕的細節。查爾斯王子可能在女王駕崩數月後即位。

目前並無跡象顯示95歲的女王陛下健康狀況不佳。報導稱，為期10天的「倫敦橋計畫」制定於1960年代，其內容在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間更新後，即遭外洩給Politico網站，顯示背後出現嚴重問題。

白金漢宮拒絕針對相關報導發表評論。但一名消息人士透露，王室方面對此「很不高興，我們不會討論這種事情，這是政府負責的事務。」

記者兼王室專家李文（Angela Levin）則說：「我認為公布有關女王駕崩機密計畫之舉相當可怕、殘酷。我們的道德底線在哪裡？」

根據「鏡報」，曾任威廉王子私人秘書的內閣秘書凱斯（Simon Case）預計將於下週決定是否展開正式調查，以了解機密文件為何外洩。

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