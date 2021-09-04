荊州花7億蓋「全球最大關公」　5年後變違法「再花6億拆除！」

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北荊州5年前花費1.7億元（約7.26億元新台幣）興建一座高達57.3公尺，號稱全世界最大的關公像。但落成之後，該座關公像又被以「破壞古城風貌歷史文脈」理由要求拆除，近日拆除工程已正式展開，預計將花費1.55億元人民幣（約6.62億元新台幣）。

根據陸媒報導，該座關公像於2016年落成，包含底座的高度達57.3公尺，重達1200多噸，當時被視為「荊州旅遊的新地標」。但落成的5年來，遊客與當地居民都不買帳，而且根本沒通過消防驗收，關公像底座甚至發生了沉降的現象。

▼關公的頭部已經被拆除。（圖／翻攝上觀新聞）



大陸住房和城鄉建設部去年10月宣布，該座關公像由於高達57.3公尺，已經違反了《荊州歷史文化名城保護規劃》相關規定，破壞了古城風貌和歷史文脈，必須整改，「堅決杜絕濫建『文化地標』等形象工程、政績工程。」

於是，荊州市只好又規劃了拆遷工程，將關公像先拆解下來，再搬運至荊州的「點將台」重新組裝，項目名稱為「像體銅片拆解及異地組裝」，搬移工程總花費預估為1.55億元。相關負責人也於近日證實，關公像的拆除已正式展開，目前關公的「頭顱」已經被拆下。

這起事件在網路上引來了大量罵聲，許多大陸網友都批評亂花錢，要求官方必須追究責任，「法律都是假的？沒批准就敢蓋？蓋好幾年才發現違法，現在又要拆？」「這沒有人出來負責嗎？不用追究責任嗎？」「這建設、拆除費是花誰的錢？到底都肥了哪些人？」

▼關公像曾被視為「荊州旅遊的新地標」。（圖／翻攝上觀新聞）

