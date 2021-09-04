啪小王生子要前夫「當名義上生父」！綠帽男怒反擊…她下場慘了

▲她外遇小王懷孕，竟要求前夫當孩子名義上的生父，氣得前夫告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人夫發現妻子與小王互傳訊息，雙方因此發生爭執，妻子竟離家出走，這段婚姻最後以離婚收場。不料，人妻離婚後與小王產下一名男嬰，竟回頭要求前夫當孩子「名義上的生父」。此舉氣得人夫將前妻、小王告上法院，日前法院判決出爐！

人夫主張，與前妻於2011年結婚，前妻於2018年4、5月間開始與小王頻繁互傳訊息，夫妻倆為此發生爭執，不料，前妻於2019年9月中旬竟乾脆離家，2人最後於2020年5月協議離婚。但2020年10月間，前妻假借探視女兒的機會表示，2020年8月中下旬她產下了一名男嬰，並與小王結婚，要求人夫配合簽署有關文件，由人夫擔任男嬰「名義上的生父」。

人夫拒絕簽署文件，並指出，自己從2018年年初便只有晚上睡在一起，沒有發生性行為，顯然男嬰並不是他和前妻所生，且時間推算一下，前妻在婚姻存續期間就發生外遇，男嬰的生父應是小王，決定向前妻與小王提告求償30萬元。

針對人夫的指控，前妻與小王在法院言詞辯論日並未到場，也沒有提出書狀作聲明或陳述。法院勘驗各項事證後，判前妻與小王應賠償人夫10萬元，全案仍可上訴。