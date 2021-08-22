　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

起底走私貓漁船黑歷史！陳吉仲撤照「判死刑」　兩任船長下場曝

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

走私154隻貓咪造成全數銷毀的順發886號漁船，雖然已經被農委會主委陳吉仲宣判「死刑」撤照，不過根據了解這艘漁船並非是首次走私，去年4月還曾經走私750萬的香菸，當時是一名江姓船長，這次涉嫌走私的林姓船長，已經被高雄地檢署檢察官傳喚到案，不排除會被聲請羈押。

順發886號漁船是設籍新北市的漁船，根據海巡署偵防分署高雄查緝隊副隊長林益崧說法，這艘船並非是首次涉嫌走私，去年4月17日走私香菸，也是被高雄查緝隊抓到，不過當時是江姓船長，而且因為是走私香菸，涉嫌違反菸酒管理法，沒有刑事責任，只能移送財政署裁處。

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

林益崧表示，這次涉嫌走私的林姓船長「事情比較大條」，違反《懲戒走私條例》、《動物傳染病防治法》以及《海關緝私條例》，因為他在19日在安平外海被查獲走私貓隻，這也是高雄查緝隊的首次；這名林姓船長已經被檢察官傳喚到案，因為154隻貓咪全數銷毀，引發貓奴們的不滿，灌爆總統蔡英文臉書，所以不排除有可能被聲請羈押。

而順發886號涉嫌多次走私，農委會主委陳吉仲在22日下午記者會上宣告「死刑」，將這艘漁船撤照，不能再做漁業。

►契爾氏淡斑神器特價了！

ET快訊
人妻講電話不穿褲！小王急邀「視訊自慰」：來一發止癢
快訊／首例「非洲豬瘟」肉製品侵台！　農委會將說明
北市按摩師指伸女客私處「你這裡出汗了」　她崩潰報案
快訊／蔡英文明7：30赴台大接種高端　全程直播
快訊／午後雷雨開炸！　3縣市發布大雨特報
22億威力彩他中6碼嗨翻！　「1原因」獎金剩15萬
水果減肥正夯！營養師推「吃這4種」　半顆就有效
LIVE／郭台銘回來了！親催BNT自歐返台　松山機場直擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

1週內3起！又有陸男「划橡皮艇」偷渡金門　海巡火速逮人

人妻講電話不穿褲！小王急邀「視訊自慰」喊：來一發止癢　人夫崩潰

「你這裡出汗了」北市按摩師手指伸私處　女客傳訊抱怨竟遭封鎖

22億威力彩中6碼嗨翻！1原因獎金「只剩15萬」　他天堂掉地獄崩潰

金門女駕駛恍神衝對向車道撞路樹　車頭凹陷擋風玻璃全碎

快訊／154喵星人慘遭一針斃命！貓奴火大　女檢座登走私船勘驗

4歲女童「怕狗、閃違停」繞路遭撞死　違停車主無罪原因出爐

起底走私貓漁船黑歷史！陳吉仲撤照「判死刑」　兩任船長下場曝

女大生3P激戰到天亮！遭偷拍翻臉告性侵　一句「小母狗」2男不起訴

持折疊刀搶運將7千元　他稱「罹病失業」求減刑遭打臉

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

橘貓翻白眼爽睡　不知蝸牛路過臉上

嚇死！夫妻上山驚見「懸空稻草人」　農民急解釋：是驅趕飛鼠用的啦...

男子超商買菸「沒實聯制」被提醒　嗆店員：不會當服務生就不要當

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

學生挑戰遠距離把垃圾丟進桶裡 結果用力過猛直接甩到2樓超糗

1週內3起！又有陸男「划橡皮艇」偷渡金門　海巡火速逮人

人妻講電話不穿褲！小王急邀「視訊自慰」喊：來一發止癢　人夫崩潰

「你這裡出汗了」北市按摩師手指伸私處　女客傳訊抱怨竟遭封鎖

22億威力彩中6碼嗨翻！1原因獎金「只剩15萬」　他天堂掉地獄崩潰

金門女駕駛恍神衝對向車道撞路樹　車頭凹陷擋風玻璃全碎

快訊／154喵星人慘遭一針斃命！貓奴火大　女檢座登走私船勘驗

4歲女童「怕狗、閃違停」繞路遭撞死　違停車主無罪原因出爐

起底走私貓漁船黑歷史！陳吉仲撤照「判死刑」　兩任船長下場曝

女大生3P激戰到天亮！遭偷拍翻臉告性侵　一句「小母狗」2男不起訴

持折疊刀搶運將7千元　他稱「罹病失業」求減刑遭打臉

要嗨不要命！瑞典密教性愛趴「到處都在做愛」　結果逾100人確診

全台晴朗炎熱、午後局部有雨　一張圖秒懂未來一週天氣

1週內3起！又有陸男「划橡皮艇」偷渡金門　海巡火速逮人

人妻講電話不穿褲！小王急邀「視訊自慰」喊：來一發止癢　人夫崩潰

桃園蓮花季8／29落幕　觀音南瓜節和青埔萬聖節接力登場

廣州中山大學首創「核技術滅蚊」　讓雄蚊「只剩空包彈」沒後代

休假玩PS5　妻卻碎念「以為還是大學生？」他淚吐悲慘婚姻：超後悔

快訊／國內查獲首例非洲豬瘟肉製品！農委會18：30記者會說明

MLB運彩分析／天使vs印地安人　印地安人拼橫掃

桃園33處學校接種站9／1開學後退場　55處市民活動中心接棒

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

社會熱門新聞

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

上尉喝醉街頭狂譙警五字經　竟是陸軍副司令兒

即／鼓山知名大樓驚傳男子墜樓　撞破3樓遮雨棚落地

獨／湯裡有牙齒！點UberEats外送竟咬到「蛀牙」

副司令老爸臉全丟光！「爛醉上尉」譙警畫面曝

84歲翁一路Z字狂倒車！女騎士慘被「捲車底拖行」慘死

女大生3P遭拍翻告性侵　一句「小母狗」2男不起訴

女鬼太美捨不得放生　高大成助手「絕後」求活

快訊／台中國道傳槍聲！25歲男「左手腕中彈」送醫

夫蹲牢！人妻「幫男客手工排毒」挨告破壞婚姻

正妹慘遭性侵殺害...高大成助手一句話讓祂跟回家

媽騎車自摔亡　兒戳破縣府說法告國賠結果出爐

起底走私貓漁船黑歷史　兩任船長下場曝

人道處理154隻走私貓！防檢局：已全數安樂死

更多熱門

相關新聞

不甩酒測攔查挨罰18萬　一關鍵撤銷罰單

不甩酒測攔查挨罰18萬　一關鍵撤銷罰單

一名阮姓越南籍女子去年8月騎車行經高雄三民區中博高架橋下，遇到員警設立酒駕攔查點，卻不依指示停車接受稽查，反而違規闖越，被依法開罰18萬元，阮女不服，向主管機關申訴未果後，再提行政訴訟。高雄地院審理後，卻判其勝訴，撤回罰單。

35隻活鳥塞髮捲硬闖　海關見詭異穿著攔下

35隻活鳥塞髮捲硬闖　海關見詭異穿著攔下

都是走私貓「這貓免安樂死」還打疫苗

都是走私貓「這貓免安樂死」還打疫苗

中元節高雄16「賭鬼」被收　警請吃「粉紅符」

中元節高雄16「賭鬼」被收　警請吃「粉紅符」

3年內491隻走私動物遭撲殺　她揭英國做法

3年內491隻走私動物遭撲殺　她揭英國做法

關鍵字：

高雄漁船撤照走私銷毀船長

讀者迴響

熱門新聞

夏如芝不滿154隻貓安樂死！

上海14歲女墜樓亡！「千字血淚指控」逼哭網

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

黃少祺罕動怒！兒住防疫旅館「每天餓到受不了」

金曲神秘新人壞特「正臉照」曝光！　脫帽+全素顏...網嚇：超幼齒

33億買下台中5000坪土地　日月光第三代小夫妻曝

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

直擊王子、郭雪芙深夜親密吻戲！

莊凌芸年僅21歲輕生！

安全帽一裝「行車紀錄器」就違法

金曲奪獎神秘人「?te壞特」是準外科醫師

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

死亡瞬間！她拍TikTok踩破屋頂摔50m

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

更多

最夯影音

更多
Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手
瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面