起底走私貓漁船黑歷史！陳吉仲撤照「判死刑」　兩任船長下場曝

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

走私154隻貓咪造成全數銷毀的順發886號漁船，雖然已經被農委會主委陳吉仲宣判「死刑」撤照，不過根據了解這艘漁船並非是首次走私，去年4月還曾經走私750萬的香菸，當時是一名江姓船長，這次涉嫌走私的林姓船長，已經被高雄地檢署檢察官傳喚到案，不排除會被聲請羈押。

順發886號漁船是設籍新北市的漁船，根據海巡署偵防分署高雄查緝隊副隊長林益崧說法，這艘船並非是首次涉嫌走私，去年4月17日走私香菸，也是被高雄查緝隊抓到，不過當時是江姓船長，而且因為是走私香菸，涉嫌違反菸酒管理法，沒有刑事責任，只能移送財政署裁處。

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

林益崧表示，這次涉嫌走私的林姓船長「事情比較大條」，違反《懲戒走私條例》、《動物傳染病防治法》以及《海關緝私條例》，因為他在19日在安平外海被查獲走私貓隻，這也是高雄查緝隊的首次；這名林姓船長已經被檢察官傳喚到案，因為154隻貓咪全數銷毀，引發貓奴們的不滿，灌爆總統蔡英文臉書，所以不排除有可能被聲請羈押。

而順發886號涉嫌多次走私，農委會主委陳吉仲在22日下午記者會上宣告「死刑」，將這艘漁船撤照，不能再做漁業。