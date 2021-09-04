缺德老闆「3萬枚1角硬幣」付薪　員工數到半夜「發現少給一半」

▲老闆用上萬枚1角硬幣付薪水，員工無奈坐下數錢（圖／翻攝極目新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

河北滄州一名養豬場的老闆長期拖欠員工薪資，經過多次討要之後，老闆不情願的以「數萬枚一角硬幣」給付了薪資。但令人憤怒的是，員工花了一整個晚上數錢後，竟發現硬幣共只有3500元人民幣（約1.5萬元新台幣），還不到應付薪資的一半。

根據陸媒報導，李先生與妻子在一間養豬場工作，場裡平常只有兩三個人上班，薪資是由老闆透過微信轉帳支付。

不久前，李先生家中的長輩突然去世，他與妻子在徵得老闆同意後，趕回老家奔喪。不料，返回養豬場後，老闆卻以耽誤生產為由，一直推託不發薪資。

李先生多次向老闆討要積欠的1萬元薪資，老闆才很不情願的答應付錢，還換成了「數萬枚一角硬幣」支付，聲稱硬幣共有8千元。

李先生當下非常傻眼，但認為拒收人民幣是違法的，還是收了下來，並跟妻子一起數錢。兩人從下午5點數到午夜12點，驚訝發現，這些硬幣只有3.5萬枚，也就是3千5百元，連老闆聲稱的8千元的一半都沒有。

李先生最後氣得找上警察，經過警方的協調後，老闆才用微信轉了8千元。

事件在網路上引起大量關注，許多網友都大罵老闆無良，「辛苦工作賺來的錢，用這種方式付，老闆格局太小了。」「這是可以拒收的，因為老闆沒辦法證明這些硬幣有多少錢。」「用硬幣給錢已經夠缺德，還少給，真是垃圾。」