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社會 社會焦點 保障人權

有工作嗎？心機男飯店面試「走道先裝針孔」　內幕曝光

記者邱中岳／台北報導

北市南港分局循線在萬華某旅館查獲1名男子涉嫌販毒，男子主要將毒品販賣給「特殊交友圈」的圈友，並且叫貨都是以「工作」當代號，警方在房間內查獲安非他命、吸食器以及電子磅秤等證物，男子在約飯店面交，還會提前到走道裝上針孔躲警方追查，但最後仍被當場查獲。

警方調查，29歲的林姓男子，平時從事牙醫貼齒的工作，但私下卻兼差販賣毒品，因是「特殊交友圈」的圈友，所以專門將毒品賣給圈友，每次都約在飯店內的旅館進行交易，交易前還會先在走道的逃生燈裝上針孔觀察門外動靜。

▲▼林姓嫌犯專門販售毒品給特殊交友圈的圈友，約飯店面交還會在走道裝上針孔觀察。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林姓嫌犯專門販售毒品給特殊交友圈的圈友，約飯店面交還會在走道裝上針孔觀察。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在2日下午4時許前往查緝，發現林躲藏在萬華一處旅館內，當場逮捕林嫌以及另名在場的王姓友人，並查獲安非他命12包、吸食器以及電子磅秤等證物，警方訊後也依照《毒品危害防制條例》將林嫌移送法辦。

警方指出，林嫌每次交易都用「工作」當代號，買家詢問有工作嗎？就表示「有毒品嗎？」，林就會反問要幾個月，就代表是要幾公克，以此躲避追查，而目前安非他命價格飆漲價每公克要2500元。

▲▼林姓嫌犯專門販售毒品給特殊交友圈的圈友，約飯店面交還會在走道裝上針孔觀察。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林姓嫌犯（左）專挑旅館進行毒品交易，聯絡上都用「工作」當作毒品代號。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也呼籲，將持續加強查緝各式毒品，將再向上溯源向下刨根積極偵辦，全力打擊販毒集團不法犯行，期能淨化社會治安，給民眾安心之生活環境。

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