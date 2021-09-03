　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他藏百包毒咖啡「逆向」栽了　他車速過快被攔...口袋鼓一包露餡

記者邱中岳／台北報導

北市信義分局三張犁、吳興街派出所，在3日凌晨分別查獲2起毒品案，三張犁派出所在1名逆向騎士身上找到1百包毒品咖啡包，另外吳興街派出所發現有人車速太快，上前盤查，在口袋搜出毒品安非他命以及吸食器。

信義分局三張犁派出所警員，在3日凌晨1時許，行經忠孝東路5段與虎林街口，發現31歲的戢姓男子在巷弄違規逆向，隨即趁戢停等紅燈時上前盤查，發現男子神色慌張甚至還手腳發抖，警方在經戢同意後進行搜索。

▲▼信義分局三張犁、吳興街2間派出所，3日晚上陸續查獲2件毒品案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲信義分局3日晚上連續查獲2起毒品案，包括百包毒咖啡包以及騎士持有安毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方當場在機車置物箱內起獲1百包「小惡魔」毒品咖啡包，總重量達544公克，雖然戢辯稱是自己施用，但警方不排除戢男是「小蜜蜂」負責外送，訊後將戢依照毒品罪送辦，也將持續追查毒品來源。

警方指出，另外吳興街派出所，也在3日凌晨2時許，執行巡落實在忠孝東路5段附近，發現38歲的林姓騎士車速過快，上前準備攔下勸導，發現男子神色慌張，右邊口袋有鼓起一大包東西，隨即要求下車受檢。

▲▼信義分局三張犁、吳興街2間派出所，3日晚上陸續查獲2件毒品案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲信義分局三張犁、吳興街2間派出所，3日晚上陸續查獲2件毒品案。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在林姓騎士身上查獲安非他命毒品，另外還有玻璃球吸食器，林男也辯稱自己要施用，警方訊後也依照《毒品危害防制條例》送辦，警方呼籲，毒品戕害國人身心，千萬不要貪一時快感造成終身遺憾。

86刑警完成「6年輪調」　基層嘆：還要管制2年...市警局回應了

快訊／四海幫趙霸子告別式　5巨頭上千海字黑衣人送行！1通緝被逮

►電烤盤激殺2折！中秋爽吃減油烤肉

ET快訊
快訊／機師打2劑仍傳給兒子　柯文哲：Delta有破口了
快訊／機師傳染給兒子　還有回苗栗探親！足跡曝光
確診機師新竹足跡公布！　內灣商圈大消毒
快訊／2機師足跡公布！　2度住宿汽車旅館
機師兒確診！鄉民抖見「恐怖3爆點」：乾脆取消中秋連假
快訊／北市東區某中學　驚傳國二女學生墜樓
快訊／新北公布確診足跡　「6條公車路線」橫跨雙北
快訊／侯友宜：中秋節河濱不開放烤肉
爆增900確診！關島「疫苗觀光計畫」喊卡　入境旅客全是台灣人
機師+孩雙中鏢！鄉民火了「千萬人第1劑都沒打」：不能隔離14
機師兒「高度懷疑Detla」　同學與家長500人集中檢疫14
快訊／新北＋1在永和　Ct值25感染源不明
機師突破性感染增至3人　接種疫苗廠牌曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

法院門口成毒品轉運站！車行藏千萬安毒　特警圍攻9毒梟下場曝

GPS偷裝車底討債！新北追到宜蘭五峰旗　4煞當他妻面前狂砍

快訊／台北某中學驚傳「國二女學生墜樓」　命危送醫搶救中

他藏百包毒咖啡「逆向」栽了　他車速過快被攔...口袋鼓一包露餡

行政院通過《國賠法》修正草案　加重法官、檢察官怠惰之國賠責任

修築堤防延誤愧對國家人民！陸軍上尉舉槍自盡　軍方立碑永誌

快訊／黃捷打高端突收2恐嚇信　遭嗆「蠢母豬」信件內容曝

孫女關節炎阿嬤靠「信仰治療」　帶走失聯7天！不就醫恐怖後果曝

快訊／女大生失蹤14年　男友涉殺阿嬤盜存款保險金！檢起訴求判死

他醉駕一路狂飆4違規！辯只吃燒酒雞　一吹氣「酒測值爆表」

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

老婆迷上挖水果！小孩吃水梨球 老公吃挖剩「廚餘」網：是藝術品

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

保時捷閃3下切車道、跨越槽化線 「3違規行為被拍下檢舉」挨罰9000

盧廣仲「神隱5天發聲了」！親上火線回留言　《Reality》原唱聽完《刻在》：這是首好歌

紅燈倒數8秒！2騎士等不及偷跑 下秒警鳴笛攔下網笑：一件雙罰

法院門口成毒品轉運站！車行藏千萬安毒　特警圍攻9毒梟下場曝

GPS偷裝車底討債！新北追到宜蘭五峰旗　4煞當他妻面前狂砍

快訊／台北某中學驚傳「國二女學生墜樓」　命危送醫搶救中

他藏百包毒咖啡「逆向」栽了　他車速過快被攔...口袋鼓一包露餡

行政院通過《國賠法》修正草案　加重法官、檢察官怠惰之國賠責任

修築堤防延誤愧對國家人民！陸軍上尉舉槍自盡　軍方立碑永誌

快訊／黃捷打高端突收2恐嚇信　遭嗆「蠢母豬」信件內容曝

孫女關節炎阿嬤靠「信仰治療」　帶走失聯7天！不就醫恐怖後果曝

快訊／女大生失蹤14年　男友涉殺阿嬤盜存款保險金！檢起訴求判死

他醉駕一路狂飆4違規！辯只吃燒酒雞　一吹氣「酒測值爆表」

翁禮祺／發展金融科技必須知道的

塔利班戰士「鐵頭功」撞破瓦片！配超悲壯音樂　武術對練片曝光

快訊／機師打2劑仍染疫傳給兒子　柯文哲：Delta有破口了

北市嚴抓違建　當心！「加工陽台」重點列管

舞小姐求解封　侯友宜：八大行業現階段無開放方向

超犧牲！《斯卡羅》吳慷仁怒抓鹹魚大口吃：超級臭

新北17萬學生將打BNT　教育局：中央疫苗一到立即施打

受疫情衝擊業績銳減　到庇護工場消費勞動部加碼5成

等員工補貨等太久！「圓臉店長」坐櫃台監督到睡著　硬撐狂翻白眼

統一獅談妥全數新人合約！另宣佈潘俊榮擔任農場主管

網紅家家小可愛彈開...露點、形狀被看光　同行爆「她自己解掉」：是女生都知道會噴開

社會熱門新聞

祖孫失聯第6天　家屬告阿嬤「略誘罪」原因曝

舞小姐輕生亡　8歲女兒走上街：還我媽媽

即／嬤帶8歲孫女去阿里山　最後身影曝

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

富爸爸留1億遺產突冒哥哥來爭產！　26歲女抬棺抗議

女大生從36樓墜落！粉身碎骨慘死　父母見屍淚崩

聖結石逛西門町親眼目睹墜樓　死者身分曝光

他在日月潭撿到斷掌「助破母女3死分屍案」　人生從此大轉運

已失聯5天...阿嬤帶8歲孫女去阿里山　從此音訊全無

八里左岸驚爆隨機狼！2正妹被拖進草叢下手

鹿港阿北靠種植擁上億身家　一夕破產

孫女關節炎阿嬤靠「信仰治療」　不就醫恐怖後果曝

17歲少女遭焚屍！15歲西施作案原因曝

即／女大生失蹤14年　男友涉殺阿嬤盜款檢起訴求判死

更多熱門

相關新聞

他排解糾紛「全身特殊燒烤味」　逃50公尺就範：剛爽完

他排解糾紛「全身特殊燒烤味」　逃50公尺就範：剛爽完

北市萬華分局接獲報案，艋舺公園有3名街友吵架，警方到場發現1名路人正在現場排解，事後3人離開，警方在路人身上「聞」到毒品燒烤味，準備進行盤查時，男子突然拔腿狂奔，雙方追逐50公尺，警方最後將人逮捕壓制，男子才坦承剛吸食完毒品。

亡命天涯！她滿桌菜征服丈夫　遭破門全打包

亡命天涯！她滿桌菜征服丈夫　遭破門全打包

毒梟躲貓貓　被「肚子出賣了」

毒梟躲貓貓　被「肚子出賣了」

中國毒梟販運芬太尼致4死　美懸賞1.4億要線索

中國毒梟販運芬太尼致4死　美懸賞1.4億要線索

主唱惹「麻」煩退團　謝和弦：錯了嗎？

主唱惹「麻」煩退團　謝和弦：錯了嗎？

關鍵字：

毒品咖啡包攔檢信義分局

讀者迴響

熱門新聞

不到2.4萬就可入手！　iPhone 13四款機型台灣售價曝光

祖孫失聯第6天　家屬告阿嬤「略誘罪」原因曝

印度神童預言　經濟復甦日要來了

長榮機師突破性感染！小孩「上課2天」也確診…校方緊急停課

印度神童再預言！「回歸正常生活」時間點曝

23到28歲限定！AZ「加開場」上午10點開搶

外送員3個月只休1天　衝3706單賺破66萬元

快訊／桃園「北科附工」2154名師生緊急PCR

知名Coser控訴「也被Gino勁宥性侵」！羞愧不敢聲張

不雅片瘋傳　重機女神億萬身家起底

頭獎毀了我！10億得主散財做善事淒涼過世

舞小姐輕生亡　8歲女兒走上街：還我媽媽

19歲童星失蹤⋯三天後成冰冷遺體

大學重讀「想念什麼」？網秒點「這科系」

桃園即起至9／9「強化二級警戒」

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面