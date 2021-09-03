他藏百包毒咖啡「逆向」栽了　他車速過快被攔...口袋鼓一包露餡

記者邱中岳／台北報導

北市信義分局三張犁、吳興街派出所，在3日凌晨分別查獲2起毒品案，三張犁派出所在1名逆向騎士身上找到1百包毒品咖啡包，另外吳興街派出所發現有人車速太快，上前盤查，在口袋搜出毒品安非他命以及吸食器。

信義分局三張犁派出所警員，在3日凌晨1時許，行經忠孝東路5段與虎林街口，發現31歲的戢姓男子在巷弄違規逆向，隨即趁戢停等紅燈時上前盤查，發現男子神色慌張甚至還手腳發抖，警方在經戢同意後進行搜索。

▲信義分局3日晚上連續查獲2起毒品案，包括百包毒咖啡包以及騎士持有安毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方當場在機車置物箱內起獲1百包「小惡魔」毒品咖啡包，總重量達544公克，雖然戢辯稱是自己施用，但警方不排除戢男是「小蜜蜂」負責外送，訊後將戢依照毒品罪送辦，也將持續追查毒品來源。

警方指出，另外吳興街派出所，也在3日凌晨2時許，執行巡落實在忠孝東路5段附近，發現38歲的林姓騎士車速過快，上前準備攔下勸導，發現男子神色慌張，右邊口袋有鼓起一大包東西，隨即要求下車受檢。

▲信義分局三張犁、吳興街2間派出所，3日晚上陸續查獲2件毒品案。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在林姓騎士身上查獲安非他命毒品，另外還有玻璃球吸食器，林男也辯稱自己要施用，警方訊後也依照《毒品危害防制條例》送辦，警方呼籲，毒品戕害國人身心，千萬不要貪一時快感造成終身遺憾。

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