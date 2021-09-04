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他3次赴台尋神秘母「蔣琪Ｘ」　重慶姜學軍：媽，您還記得我嗎？

▲▼重慶民眾尋母 。（圖／姜學軍提供）

▲重慶民眾姜學軍曾三次赴台尋母未果 。（圖／姜學軍提供）

記者任以芳／北京—重慶萬州報導

兩岸分治70多年，《東森新媒體ETtoday》陸續報導100多則兩岸尋親故事，成功幫助百位老兵找回對岸親人。今天故事的主人翁姜學軍是一名孤兒，但又有血脈相連親至親在台灣。出生於1968年的他，生下來就被親戚領養，從未見過母親一面。姜學軍接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，「我台灣尋母一共三次，沒有任何消息，因為她當年走得太急，身份也很特殊，親戚都不太願意說。」如今，姜學軍邁入五十歲大關，希望有生之年再見一次母親，向她說聲，「媽媽，我真的好想您。」

▲▼重慶民眾尋母 。（圖／姜學軍提供）

▲重慶民眾姜學軍剛出生後，母親離奇失蹤。（圖／姜學軍提供）

姜學軍目前在湖北省荊州市工作，祖籍是重慶萬州人。1968年8月31日，那個還在動盪年代姜學軍出生了，出生不久沒滿月，年紀輕輕的母親突然消失，或許是未婚生子受族人的壓力，從此了無音訊，姜學軍直到長大還不知道生母全名。

後來，姜學軍母親的堂姐蔣其梅收養他，養父母都是重慶市萬州區九池鄉插柳村人（重慶直轄市前的村名）。姜學軍說，「我從小就懷疑自己是領養的，只是不敢確認，直到十多年前從養父母熟人口中確認自己不是親生子。」另外，讓他更震驚的是，原來朝思暮想的生母落腳台灣有家庭且育有孩子，自己並非孤單一人。

▲▼重慶民眾尋母 。（圖／姜學軍提供）

▲姜學軍母親的堂姐蔣其梅收養他到長大，從未透露任何線索 。（圖／姜學軍提供）

回想從小多次探詢自己親生母親下落，養父母始終閃爍其詞，態度神秘。而後姜學軍的養母於2000年去逝，多年後2012年3月重病的養父終於坦承他是領養子，直到過世前，對於生母的訊息隻字不提，為何隱瞞真相？

姜學軍表示，母親失蹤後族人出現多種猜臆，也有人推測，在民風保守的年代未婚生子是很大爭議，通常只有離開家鄉另謀出路。不管是哪種版本，姜學軍母親最後落腳台灣，成為商界女企業家是唯一線索。

▼姜學軍沒有母親全名和照片，造成尋親的困難，近日找到族譜又燃起希望 。（圖／姜學軍提供）

▲▼重慶民眾尋母 。（圖／姜學軍提供）

2012年11月養父過世後，姜學軍立刻飛往台灣尋親，2016年、2019年一共去三趟沒有任何結果。台灣重慶同鄉會多次幫忙之下，還是沒有任何尋親進展。主要姜學軍連生母名字也無法確認，也沒有確切照片或資料佐證，尋親任務後來受疫情影響停擺。

原本以為再也找不到生母，去年疫情期間，姜學軍從養家親屬口中知道，他的生母原來是養母的堂妹，名字是蔣琪Ｘ。今年七月份，姜學軍再次燃起希望，他找到家族族譜，母親祖籍可能是重慶萬州九池鄉大路邊、双口河辦事處天星坪、班竹林。

▼姜學軍母親祖籍可能是重慶萬州九池鄉大路邊、双口河辦事處天星坪、班竹林 。（圖／姜學軍提供）

▲▼重慶民眾尋母 。（圖／姜學軍提供）

▲▼重慶民眾尋母 。（圖／姜學軍提供）

▲ 他推斷母親的祖父輩極可能是蔣長華這條支脈，後代蔣發槐、蔣發權之後的宗族。（圖／姜學軍提供）

姜學軍也向《東森新媒體ETtoday》記者提供重慶市萬州區孫家墱蔣氏族譜，花了一個多月分析，姜學軍推斷母親很可能來自「梅花庵蔣維第」這一支血脈，延伸下去是蔣長華、蔣長安。他目前推斷母親的祖父輩極可能是蔣長華這條支脈，後代蔣發槐、蔣發權之後發展一系列宗族。

如今，希望公開族譜能喚醒母親記憶，53歲姜學軍說，也許母親到台灣已經改名，但姓氏不會變動，希望台灣有緣人能提供線索。

最後，姜學軍受訪時強調，「時光不能倒流，無論是什麼原因使我們分離，只能當意外接受！沒有時間去恨，心中只有感恩。」如果今生有緣能在分離50多年後母子團圓，此生不留遺憾。

以下，給未曾謀面母親一封思念信：

媽媽
我第一次啼哭響亮嗎
您還記得嗎
如今啼哭漸成靜夜裡
沈默的相思
媽媽
我第一次的微笑燦爛嗎
您還記得嗎
如今微笑漸成冷暖
生活的分段
媽媽
我第一的凝目堅定嗎
您還記得嗎
如今凝目是每個夢里
孤獨的等待
您有思念嗎
故鄉的山，水，人
我在海的那一邊
思念

▼姜學軍母親老家照片，希望喚醒親人的記憶 。（圖／姜學軍提供）

▲▼重慶民眾尋母 。（圖／姜學軍提供）

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