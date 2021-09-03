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機組員頻傳突破性感染！醫：Delta恐早已進入台灣　籲盡快做這件事

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▲醫師認為，機組員的檢疫策略恐還需要再檢討。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

長榮機師爆出突破性感染後，在桃園就讀高中的兒子（案16122）也染疫，指揮中心高度懷疑是Delta變異株，除了要求該校全面停課外，更請同班同學、同班同學家人與跨班上課接觸到的同學集中檢疫14天。感染科主治醫師指出，這個案例凸顯機組員檢疫的情況要再加嚴，以目前的策略來看，還是希望檢疫天數再延長，另外篩檢部分建議是「每天篩」。

長榮再有2名機師爆發「突破性感染」案例，其中一名機師的兒子也被通報確診，Ct值11病毒量高，其就讀的「台北科技大學附屬桃園農工」已著手對2154名師生進行PCR採檢，等結果出爐才能離校。校方上午指出，學校將於下午停課，現衛生局人員已經緊急進駐。另外，同班同學、同班同學家人與跨班上課接觸到的同學集中檢疫14天，初步統計有500多人受影響，指揮中心已準備集中檢疫所供其入住。

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對於此案，各界都相當憂心恐是Delta病毒株，指揮中心也特別謹慎處理。而中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢指出，雖然還要再等待學校及機師檢驗的結果，但我們已經可以清楚知道，機師就是這次感染相當重要的源頭。他也認為「Delta估計已經進入台灣」，但現在的重點不在病毒株是哪種。

▲▼北科附工外觀照。（圖／翻攝自臉書）

▲長榮機師爆出突破性感染後，同住家人也確診。（圖／翻攝自臉書）

王任賢強調，以機師現在的檢疫情況來看，不能只是單純把他們「關起來」，而是要「每天篩檢」，就像這次的情況，小孩已經有症狀了，卻還去上學，意味著在篩查方面需要檢討，「要多層次進行」，才能及早發現。他也指出，同班同學集中檢疫時，也不能「單純集中檢疫」，就是要多次篩。

另外，中國醫藥大學附設醫院兒童感染科醫師黃高彬則說，雖然不能單靠一個案例就認為「不樂觀」，但也千萬別輕忽，既然出現不少打過疫苗又發生感染的案例，顯示機組員政策必須要再檢討，要去檢視Delta病毒株會不會有傳染期較長的問題，可能要讓隔離措施再加強。

黃高彬提到，機師工會已經提出長班機組員的檢疫政策要拉長到14天的要求，而現在又出現這些案例，「看起來目前檢疫時間是不夠的」，也因為機組員的狀況與社區較不相同，因此希望能更為嚴謹去執行。至於疫苗政策部分，醫師透露，的確要思考我們是不是需要再追加一劑，他個人認為，機組員屬於高危險群，建議若允許的話，還是要施打第三劑疫苗，但一切仍要視指揮中心策略決定。

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