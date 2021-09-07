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幼兒園群聚案基因定序若Delta　侯友宜：新北一律取消內用

記者黃巈禾／新北報導

新北市板橋某幼兒園爆發群聚，1名幼兒園老師確診，目前造成10個學生、4個家長確診，新北市長侯友宜7日緊急召開記者會表示，不排除與桃園機師染疫事件有相關，待基因定序出來後釐清，只要一確定是Delta病毒，新北內用一律取消。同時他也喊話中央「該升三級就升三級」。

▲侯友宜赴新北市議會備詢▼ 。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜。（圖／新北市政府提供）

新北市板橋某幼兒園爆發群聚，1名幼兒園老師確診，感染給8名學生、1名家長，新北市長侯友宜6日晚間宣布新北升為「強化二級警戒」。侯友宜7日上午緊急召開記者會表示今再增加2幼兒，3家長確診，累計15例確診，另外匡列的162人採檢陰性，其他陸續匡列、隔離、採檢。

針對幼兒園群聚的感染源，侯友宜說明，染疫學童的Ct值，有的34，有的20幾，要仔細研判，到底是老師傳給學生，還是學生傳給老師，或是家長染疫後傳給學生，再帶進校園，也可能是學童家長從境外返台帶進感染源；也不排除與桃園機師染疫事件有相關，待基因定序出來後釐清。

至於是否取消餐廳內用，侯友宜指出，上次Delta病毒新北市有訂一套嚴格的方式，只要新北市有確診的Delta病毒，餐廳內用一定取消，面對Delta大家要全面迎戰、要戒慎恐懼、要更嚴格落實人流管控，保持低度的活動，脫口罩吃飯的行為絕對是一個非常具有危險的傳播行為，只要Delta病毒一確定，新北餐廳內用一律取消。

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