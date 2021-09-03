北科附工生「中午Call外送」躲疫情　家長轟：早知確診還放人進校

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

長榮2名機師打完2劑AZ疫苗後，仍「突破性感染」，其中一名機師的孩子也因此確診，其就讀的「台北科技大學附屬桃園農工」昨夜緊急接獲通報，今(3日)立即著手進行PCR採檢；但有學生家長不滿，校方明明早知道校內有學生確診，今早卻仍讓師生進校，氣得撥打電話痛罵校方「你們太扯了吧！」

▲家長怒轟學校防疫作為「真的太扯了！」（圖／記者沈繼昌攝）

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該名家長指出，今天突然接到兒子的電話，通知校內有學生確診，下午緊急停課，目前全校2000多名師生都要進行PCR採檢，等結果出爐後才能離開學校，因此通知爸爸前來接送。家長趕到學校後，發現師生目前都無法離開校園，氣得撥打電話給校方質問「還要等多久？」在得知學校昨夜就掌握確診訊息後，家長更是氣得大罵「那你們今天早上還讓學生進校，你們太扯了吧！」

家長痛批，孩子今天早上毫不知情，到了學校才被通知、要求PCR，「孩子到現在都還沒打疫苗，那現在病毒不就擴散了？學校昨天晚上就知道有人確診，今天還讓師生進校就不對了，不管家長或學生確診，就不能再讓其他學生進校了！」

▲有心急的家長已經趕到學校等著接孩子回家。（圖／記者沈繼昌攝）

據了解，目前北科附工師生能夠離校的時間未定，但校門口已聚集不少焦急的家長等著接孩子回家；而校內的氛圍更是緊繃，中午用餐時間有學生擔心染疫、不敢吃校內的餐食，因此只好透過外送訂購速食飽餐。

▼有學生中午透過外送平台訂購速食飽餐。（圖／記者沈繼昌攝）