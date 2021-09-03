日本四度捐贈AZ疫苗　外交部誠摯感謝研擬協助在台日人接種

▲AZ疫苗。（圖／路透）



記者蔡文鈴／綜合報導

日本今（3日）宣布再度捐贈我國、泰國、越南AZ疫苗，協助對抗新冠肺炎，疫苗預定於9月上旬以空運寄送相關國家。對此，外交部表示讓我國人深受感動，再度表達由衷感謝之意，深信未來在台日兩國的共同努力下，必能有效克服疫情蔓延，早日恢復正常生活及持續深化台日雙邊友好關係。

這是日本繼6月4日捐贈124萬劑、7月8日捐贈113萬劑及7月15日捐贈97萬劑後，再度宣布對我國提供的第四批援助。日本捐贈我國四批疫苗總數合計可達340萬劑，高居全球各國捐贈台灣之冠。對於日本雪中送炭的隆情厚誼，外交部再度表達由衷感謝之意。

外交部表示，當前國際疫苗供需嚴重失衡，日本自身在面臨嚴峻疫情之際，仍多次慷慨即時馳援，台日間心手相連與患難見真情的溫暖情誼，讓我國人深受感動，更彰顯出台日彌足珍貴的特殊友好關係。

外交部也說，我國政府也將與日方共同合作研議協助有意接種AZ疫苗的在台日籍人士，配合我國相關防疫措施，擴大疫苗施打普及率，確保維護自己、家人、朋友以及全體社會的共同健康。

外交部強調，台灣與日本共享自由、民主、法治、人權等基本價值，彼此互為密切夥伴及重要友人。在國際醫衛合作方面，日方不斷以實際行動支持台灣參與世界衛生組織（WHO），包括本年6月日本參議院首度全院一致通過決議支持台灣參加世界衛生大會（WHA），日本首相菅義偉也在G7峰會表明支持台灣以觀察員身分參與WHA，情義可感，我方深表感謝。