為何日本食物「看起來特別好吃」　老饕點出2大關鍵差異

▲為何日本食物「看起來比較好吃」 老饕點出關鍵。（圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

日本飲食文化和台灣相近，像是拉麵、壽司、壽喜燒等美食，在台灣都十分受歡迎。一名網友在批踢踢表示，日本食物好不好吃因人而異，但看起來就是讓人胃口大開，好奇「為什麼日本食物看起來都很好吃」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢八卦板表示，日本食物吃起來味道如何，究竟好不好吃因人而異，但是看起來就是有夠讓人胃口大開，「從土瓶火鍋、便當、壽司到炸物，加上擺盤五顏六色的啥都有，光看就讓觀光客要暴動了，日本食物怎麼那麼搶眼？」

▲貼文引發網友正反熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，「匠人，很講究外觀」、「精緻化，像法國料理那種感覺吧」、「細緻、精緻一定視覺，但好不好吃因人而異」、「日本很多食物是用眼睛吃的，好看不好吃」、「看起來比較乾淨就贏了」。多數人贊同，日本食物確實做得比較精美，關鍵在於「乾淨、精緻」，但實際吃起來，評價因人而異。

也有人認為，「醜的照片不會拍，拍了你也不會在意」、「國外月亮比較圓」、「真的只有看起來，實際去日本吃，大多不合台灣口味，在台灣的日本料理，都在地化了」、「我覺得台菜海鮮吃起來比較爽」、「不覺得，就算懷石料理也還好」。

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