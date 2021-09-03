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全身「巴掌大瘀青」被嘲遭家暴　美豔人妻竟是得到「這種病」

▲彰化人妻全身瘀青。（圖／彰化基督教醫院提供）

▲彰化人妻全身瘀青。（圖／彰化基督教醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名高小姐(43歲)從事服務業，與先生育有2個孩子，過去曾經因為血小板低下問題，出現紫斑症狀飽受困擾，甚至自嘲手腳的大片瘀青就像「被家暴」，經歷多種治療後仍無起色，所幸在使用C肝口服藥物治癒C肝後，血小板低下的紫斑症狀也順利痊癒，終於揮別家暴疑雲。

▲彰化人妻全身瘀青。（圖／彰化基督教醫院提供）

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高小姐說：「其實自己一直有血小板低下的問題，偶爾會用類固醇治療。生第二個孩子的時候，血小板降到5萬多，那時打了35瓶免疫球蛋白才勉強提高血小板數目，生完孩子以後因為沒再出現瘀青，也就不以為意」。

2020年底因為全身瘀青症狀明顯，高小姐非常困擾，心想「沒特別撞到，但手上、腳上都有巴掌大的瘀青，看起來好像被家暴，真的非常困擾。」而且中間接受過其他的治療卻未見起色，高小姐真的非常沮喪。沒想到接受C肝口服藥物治療，不但把C型肝炎治好，血小板數目也回到正常，看到治療完畢後的抽血報告，她非常高興的說：「我的血小板從來沒有到15萬那麼多」。

▲彰化人妻全身瘀青。（圖／彰化基督教醫院提供）

彰化基督教醫院指出，高小姐有血小板低下紫斑症狀況，過去曾經接受過類固醇治療；雖然有C肝家族病史，但未曾接受過C肝篩檢也未固定追蹤。2020年11月起，因無故全身瘀青而就醫檢查，經抽血後發現高小姐血小板只有3000/mm3，遠低於一般正常人15萬/mm3，有自發性出血的危險，因此緊急收治住院。

接受會診的胃腸肝膽科主任醫師顏旭亨表示，慢性肝病患者凝血功能不佳，尤其C型肝炎病毒感染可能引起原發性血小板數目低下；高小姐住院後抽血檢查發現有C型肝炎，且血小板數目遠低於一般正常人，可能就是病毒感染引起。

▲彰化人妻全身瘀青。（圖／彰化基督教醫院提供）

顏旭亨指出，過去C型肝炎治療主要是注射長效型干擾素，療程約半年至一年不等，治癒率低，而且干擾素副作用容易使血小板低下，對於血小板數目原本就低於正常人的紫斑症患者並不適用；但是108年起，國健署開放C肝口服新藥健保給付，這類新藥不但療程短、治癒率高達95-98%，且副作用少。

高小姐持續接受八週的C肝療程，結束後血小板從3千上升至15萬，C肝病毒也順利清除，再回診淤青的情況也改善了，她非常感謝能治癒她的C肝與紫斑症，讓她揮別家暴疑雲。

▲彰化人妻全身瘀青。（圖／彰化基督教醫院提供）

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