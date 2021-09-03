逛完好市多！員工「電爆台人1舉動」畫面曝　網嘆：以為是高端客群

▲客人結完帳，推車卻亂丟，讓店員氣得牙癢癢！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

好市多退貨寬鬆，佛心的機制卻也養出客人花錢是大爺的心態！一名美式賣場員工抱怨，日前有客人詢問，推車放哪裡，原PO回應「要推回去」後，豈料客人直接棄之在旁，便轉頭離去。原PO氣得拍片飆罵，「現在人真的是王X蛋」，影片曝光後，就連全聯跟家樂福店員也感嘆「（客人）都覺得店員應該幫忙推回去！」

一名男網友在TikTok（抖音）分享一段影片，影片先跳出「好市多的小故事...害林北當工讀生」，接著出現三台推車，原PO不禁爆粗口大罵，「X的，現在人真的是王X蛋，（客人）走在路上就說，（推車）放這邊嗎？」

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原PO回應，「（推車）要推回去」，結果客人當耳邊風，直接將推車丟在旁邊，人就不見蹤影了。原PO瞬間白眼翻到後腦杓，再度激動臭罵「草枝擺！垃X！」最後影片呈現黑畫面，並跳出「推車記得歸位」的溫馨標語，讓人哭笑不得。

影片引發4千多網友按讚，底下網友搖頭回應，「我上次也是，看到一堆推車在停車場，默默幫忙推回去」、「人家是當作真『好事多』，推車放著都覺得人家幫忙推回是應該的」、「台灣人都是這樣的」、「客人只想聽他聽到的哈哈」、「推車要放50的話，就不會有這個問題」、「台中的，都直接推去迪卡儂」、「去過好市多，沒去過超市的概念」、「好市多有收年費，我以為都是高端客群，結果發現不是」。

▲全聯店員也遇到類似狀況，超無奈！（圖／翻攝抖音）



留言串中，同行店員也路過討拍，「我全聯員工，每次都到馬路上把推車推回來呢」、「家樂福也一堆啦，裝箱完搬了就走，講幾次都講不聽，推得心好累」、「全聯一堆都直接丟在櫃檯，兩三台一起丟，大家看別人丟就跟著丟，都覺得店員應該幫忙推回去」。