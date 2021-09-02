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PTT女神小馮PO近照！鄉民呆「變更正了」大讚：沒濾鏡還是美

▲▼ 。（圖／翻攝自小馮IG）

▲小馮PO出照片，讓網友直呼戀愛了。（圖／翻攝自小馮IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

雄女學霸正妹馮琪淯「小馮」3年前以全校第一考上台大醫學系，不僅成績亮眼，清純可愛的臉蛋讓她人氣越來越高。她1日在IG貼文分享商品，穿上黑色細肩帶長裙，趴坐在小桌子旁，露出甜甜的笑容，讓鄉民驚艷直讚「小馮變更正了」、「真的正」、「有正到，戀愛了」、「這種明顯沒有濾鏡的照片還是好正！」

小馮1日在IG貼出7張跟產品的合照，只見她一頭長髮披肩，身穿黑色的細肩帶長裙，露出纖細手臂，還隱約可見漂亮的鎖骨線條。而小馮時而拖著下巴對著鏡頭笑，時而摟著產品自拍，仙氣感中又帶點可愛，連PTT名人約克羊（yorkyoung）都秒留言「小馮好美！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自小馮IG）

▲不少人大讚小馮變得更漂亮了。（圖／翻攝自小馮IG）

照片被鄉民轉傳到PTT，不少人秒讚嘆，「有仙味」、「美人啊！又聰明，又有才藝」、「她越來越漂亮了」、「這妝好美」、「智慧美貌兼備，真是天選之人」、「確實有比大一正」、「也變太正了吧！♥好像周子瑜」、「又變更漂亮了」、「這個真的不錯」、「真的蠻亮眼。」

據悉，小馮曾多次在IG上分享求學心情，去年9月時也曾驚喜現身YouTuber黑男的影片中，分享讀醫學系辛苦的一面，目前是大三生，未來還有4年的書要讀，畢業將走入醫界，實習之後就會決定科系。小馮坦言，醫學系最辛苦的就是競爭及壓力大，同學都非常認真、聰明，「即使你覺得表現還不錯，大家都比你更不錯。」

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