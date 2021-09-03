離開房間半小時不必關冷氣？科學觀點曝　3關鍵幫省錢

▲冷氣溫度設定26-28℃並搭配電風扇使用。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

高溫籠罩全台，加上疫情影響減少出門，增加了用電需求，使得近幾個月以來用電量不斷創下歷史新高。台東縣環境保護局針對冷氣節能提醒民眾冷氣溫度設定範圍以26-28℃為宜，並搭配電風扇使用、定期清洗濾網、避免重複開關等小技巧，來提高空調使用效率。

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▲▼定期清洗濾網及避免重複開關，可提高空調使用效率。

受疫情及天氣影響，因此開冷氣的時間與區域增加不少，除了增加居家電費之外，所產生的溫室氣體也隨之增加，雖然如此，但是在使用冷氣時，可以掌握三項節能技巧來維持舒適溫度，亦能減少能源消耗與不必要的浪費。

環保局說明，冷氣每調高1℃就能多省下6％的用電，一年可減少約26公斤二氧化碳；濾網定期清洗減少髒污附著，可使窗型冷氣約省下2%-5%、分離式冷氣約10%的電，一年可減少約75公斤二氧化碳。

另外每開一次冷氣，壓縮機運轉耗電量就是1.3度，因此建議若是離開時間在半小時內，可以選擇送風模式，不要再開關冷氣造成耗能。受地球能源短缺影響下，民眾在了解如何有效使用耗能家電後，才能達到節省電費支出及減少能源的負荷。

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