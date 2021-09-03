　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

離開房間半小時不必關冷氣？科學觀點曝　3關鍵幫省錢

▲冷氣溫度設定26-28℃並搭配電風扇使用。（圖／台東縣政府提供，下同）

冷氣溫度設定26-28℃並搭配電風扇使用。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

高溫籠罩全台，加上疫情影響減少出門，增加了用電需求，使得近幾個月以來用電量不斷創下歷史新高。台東縣環境保護局針對冷氣節能提醒民眾冷氣溫度設定範圍以26-28℃為宜，並搭配電風扇使用、定期清洗濾網、避免重複開關等小技巧，來提高空調使用效率。

▲冷氣溫度設定26-28℃並搭配電風扇使用。（圖／台東縣政府提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼定期清洗濾網及避免重複開關，可提高空調使用效率。

受疫情及天氣影響，因此開冷氣的時間與區域增加不少，除了增加居家電費之外，所產生的溫室氣體也隨之增加，雖然如此，但是在使用冷氣時，可以掌握三項節能技巧來維持舒適溫度，亦能減少能源消耗與不必要的浪費。

▲冷氣溫度設定26-28℃並搭配電風扇使用。（圖／台東縣政府提供，下同）

環保局說明，冷氣每調高1℃就能多省下6％的用電，一年可減少約26公斤二氧化碳；濾網定期清洗減少髒污附著，可使窗型冷氣約省下2%-5%、分離式冷氣約10%的電，一年可減少約75公斤二氧化碳。

另外每開一次冷氣，壓縮機運轉耗電量就是1.3度，因此建議若是離開時間在半小時內，可以選擇送風模式，不要再開關冷氣造成耗能。受地球能源短缺影響下，民眾在了解如何有效使用耗能家電後，才能達到節省電費支出及減少能源的負荷。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

►電烤盤激殺2折！中秋爽吃減油烤肉

ET快訊
快訊／桃園北科附工2154師生緊急PCR！　暫不能離開校園
快訊／長榮機師小孩也確診！　全校停課
快訊／雲林驚爆突破性感染！　打2劑疫苗返國確診
打完高端「副作用超棒」！　鍾明軒：不信國產，請去打對岸疫苗
時鐘App鬧鐘不會響！　網狂刷一星負評：重載也沒用
「鯊魚狠咬人頭」恐怖畫面曝！　潛水客跟團眾人嚇瘋狂踢
告阿嬤「略誘罪」！帶8歲孫女失聯6天　家屬不忍了原因曝光
熊熊自曝「影片被流出」感受！　粉絲超心疼：能自嘲不容易

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／長榮機師兒確診！桃園「北科附工」2154名師生緊急PCR

長榮機師突破性感染！小孩「上課2天」也確診…校方緊急停課

快訊／雲林驚爆突破性感染！打2劑疫苗返國　居隔PCR陽性確診

自爆和館嫂為「女人問題」吵7、8年！館長求粉絲放過：我累了

台鐵「何時賣站票、開放車上飲食」規劃曝光！每日旅客量破30萬

男友重考上台大　政大妹崩潰「配不上他」：自卑感爆棚！眾人傻眼

安全帽能當血滴子　X光一看「呼吸道整個壓歪」差點送命

老公不回家「1個月給50萬」願意嗎　人妻炸樓！答案超殘酷

離開房間半小時不必關冷氣？科學觀點曝　3關鍵幫省錢

打完高端「副作用超棒」！鍾明軒：不信國產，請去打對岸疫苗

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

老婆迷上挖水果！小孩吃水梨球 老公吃挖剩「廚餘」網：是藝術品

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

盧廣仲「神隱5天發聲了」！親上火線回留言　《Reality》原唱聽完《刻在》：這是首好歌

保時捷閃3下切車道、跨越槽化線 「3違規行為被拍下檢舉」挨罰9000

紅燈倒數8秒！2騎士等不及偷跑 下秒警鳴笛攔下網笑：一件雙罰

快訊／長榮機師兒確診！桃園「北科附工」2154名師生緊急PCR

長榮機師突破性感染！小孩「上課2天」也確診…校方緊急停課

快訊／雲林驚爆突破性感染！打2劑疫苗返國　居隔PCR陽性確診

自爆和館嫂為「女人問題」吵7、8年！館長求粉絲放過：我累了

台鐵「何時賣站票、開放車上飲食」規劃曝光！每日旅客量破30萬

男友重考上台大　政大妹崩潰「配不上他」：自卑感爆棚！眾人傻眼

安全帽能當血滴子　X光一看「呼吸道整個壓歪」差點送命

老公不回家「1個月給50萬」願意嗎　人妻炸樓！答案超殘酷

離開房間半小時不必關冷氣？科學觀點曝　3關鍵幫省錢

打完高端「副作用超棒」！鍾明軒：不信國產，請去打對岸疫苗

澎湖最新海景餐廳！純白玻璃屋吃海鮮燉飯、喝奶蓋　走出去就是沙灘

離岸風電進度落後　藍轟政策跳票、綠籲不要抹黑綠能

36歲舞小姐輕生亡　台南八大陳情求復業「政策殺人」

小一兒開學「女神第3天就崩潰了」！　孩丟失2物品：厚操煩開始

基本工資到底漲不漲？　勞團高喊月薪要到26K

紐約大街變泳池！他暴雨中躺充氣床「超chill漂浮」　萬人讚爆

拿玩偶出來曬！兩汪「假扮大娃娃」定格　側躺曬日光浴療癒萬人

飛官朱冠甍+潘穎諄入祀忠烈祠　後人永遠追思

快訊／長榮機師兒確診！桃園「北科附工」2154名師生緊急PCR

紐約暴雨奪60命！　徐乃麟揭「居美學霸兒住處狀況」

生活熱門新聞

23到28歲限定！AZ「加開場」上午10點開搶

誰還在月繳1399　1類人被點名

逛全聯踩「1禁忌」！她下場超糗

大學重讀「想念什麼」？網秒點「這科系」

西門町最後「肯德基」熄燈　結束36年營業歲月

朱學恒直播嗆打死酒駕　宋少卿變臉他尷尬道歉

今起「劇烈雷雨」轟炸台灣　下週有熱帶擾動

正妹買內衣被店員嗆小！70G硬塞75B壓胸崩潰

防備心重？12星座交友難度指數曝

課文驚見「媽媽噴出高高的水柱」　網嚇傻

23歲男憂成疫苗孤兒　「急打高端」打完4天超後悔！

未接種疫苗者9成選莫德納！最愛高端縣市曝光

即／境外移入確診者到高雄殯儀館　寄棺大樓急清消

泰晤士世界大學排名台灣40校上榜　全台第二名是這校

更多熱門

相關新聞

快訊／第七輪AZ疫苗加開！23歲以上9/3開放預約！

快訊／第七輪AZ疫苗加開！23歲以上9/3開放預約！

第七期自8月29日10時開放之AZ疫苗預約接種，已於今日12時截止，總計約80.6萬人完成預約，將自9月3日至9月10日施打。為利疫苗資源有效利用，將於9月3日10時至9月4日18時止，增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲(含)[即1998年12月31日(含)以前出生]民眾」。

花蓮弱勢兒少急需助學　151萬缺口待援

花蓮弱勢兒少急需助學　151萬缺口待援

BNT學生先打！醫解答「6大QA」副作用一次看懂

BNT學生先打！醫解答「6大QA」副作用一次看懂

新北三峽10人家庭群聚！確診最小2歲

新北三峽10人家庭群聚！確診最小2歲

3萬劑莫德納將抵台　陳時中「戴感謝口罩」致意

3萬劑莫德納將抵台　陳時中「戴感謝口罩」致意

關鍵字：

生活撇步正確使用冷氣機節能省錢涼爽

讀者迴響

熱門新聞

印度神童預言　經濟復甦日要來了

23到28歲限定！AZ「加開場」上午10點開搶

印度神童再預言！「回歸正常生活」時間點曝

知名Coser控訴「也被Gino勁宥性侵」！羞愧不敢聲張

外送員3個月只休1天　衝3706單賺破66萬元

不雅片瘋傳　重機女神億萬身家起底

即／嬤帶8歲孫女去阿里山　最後身影曝

19歲童星失蹤⋯三天後成冰冷遺體

誰還在月繳1399　1類人被點名

逛全聯踩「1禁忌」！她下場超糗

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

大學重讀「想念什麼」？網秒點「這科系」

談判破裂！阿富汗反抗軍擊殺300塔利班戰士

聖結石西門町親睹墜樓死亡案！

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面