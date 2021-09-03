時隔1年！熊熊曝「影片被流出」感受　粉絲超心疼：能自嘲不容易

▲熊熊在節目中自嘲。（圖／翻攝自Instagram／熊熊）

記者曾筠淇／綜合報導

去年9月在網路上流傳一支私密影片，內容長達3分16秒，影片女主角被直指神似女星熊熊（卓毓彤）。事件鬧得沸沸揚揚，不過熊熊卻在喜劇節目《炎上BURN》上自嘲，說自己比誰都更能體會影片被流出的感受。這席話一出，讓不少網友忍不住大讚，「熊熊真的超棒」、「先給熊熊一個respect，這太難不走心了吧」。

由喜劇演員曾博恩與友人製作的現場喜劇節目《炎上BURN》在網路上熱議不斷，昨（2）日薩泰爾娛樂在YouTube上PO出「《炎上徐乃麟》熊熊精華」的片段，熊熊提到之前徐乃麟的新聞流出，她很替對方難過，因為「我比誰都更能體會影片被流出的感受。」

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熊熊這席話在PTT掀起討論，就有網友以「熊熊是不是很勇敢」為題發文，大讚熊熊居然用影片外流來當哏，自嘲並當作攻擊的鋪陳，讓他很佩服，「熊熊是不是很勇敢？」

貼文曝光後，多數網友也都覺得熊熊心態很強大，「真的，自嘲真的不容易」、「真的很強大」、「她跟謝忻都很勇敢」、「她心態真的蠻強的」、「反觀某些人一直拿她開玩笑，真的很無聊」、「是有腳本啊，但也要當事人開得起玩笑」、「心理素質強大，願她一路順遂」、「至少心態沒有崩潰掉，心理素質很強」。

▲熊熊現身留言處。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

而在影片下方，熊熊其實也有大方回應，「謝謝大家的鼓勵，我也相信我能夠越來越好的！」網友則鼓勵熊熊，「自嘲是最困難的事，真的很有勇氣讓大家這樣檢視你」、「真心希望你能找到幸福，別再遇到不好的人」、「熊熊真的做到自娛娛人」、「當自己調侃自己，那些試圖嘲弄你的人就顯得像小丑」。

不過熊熊其實也曾坦言，她上完《炎上》後，彷彿從地獄中爬回來，因為她搞錯通告內容，只能硬著頭皮上，但她不後悔，也謝謝自己的勇敢，因為炎上，「我正視自己的失敗、內心的瘡疤、脆弱以及心之所向。」

除了熊熊以外，也有網友點名謝忻很勇敢，本站曾報導《謝忻「早知被發現就車震」再談阿翔：我不倫 爆王少偉追求ing》，謝忻先前曾上博恩的《狗屎寫手》，以脫口秀方式說出耳機內容，自嘲先前爆出的新聞事件，大方喊出「我不倫（輪）」、「王少偉在追我，但因他沒有老婆，我沒有興趣」。