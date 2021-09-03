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B群=消疲勞神物？專家揭「這情況」吞再多也沒用　6類人才需要

圖文∕常春月刊

 

根據統計，國人2018年花在保健食品的錢總共1,367億元，平均每人一年消費近六千元，其中最常見的就是維生素B群。

 

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談到B群，很多人會直接聯想到「提神」、「熬夜」、「補充體力」、「消除疲勞」等，有人甚至將它當成例行性的保健藥丸，每天起床必吞一顆，到底B群的功效是什麼？真的有助緩解疲勞嗎？

 

B群為輔酶，幫助食物轉換成能量

維生素B群在體內扮演什麼角色？康寧醫院營養師陳詩婷解釋，維生素B群是維生素的一種，包含B1B2B6B12、菸鹼素、葉酸、生物素與泛酸等8種水溶性維生素，這些維生素最重要的功能，是被當作協助體內營養素代謝的輔酶，在生命體中參與一些生化反應，特別是能量代謝的過程。

 

舉例來說，第一個被發現的B群「維生素B1」，是因為過去在亞洲及歐洲有一段時間流行腳氣病，有人發現吃米糠可以治療腳氣病，原因就在米糠裏頭含有豐富的維生素B1，可以幫助生物體在能量代謝過程中，扮演氧化脫羧的作用；而像B2則與熱量產生有關；B6甚至參與高達100種以上的酵素反應；B12則可以幫助蛋白質的合成等等。

 

酵素好比機器運轉的齒輪，而維生素B群則是幫助運轉過程更順暢的潤滑油，不但能幫助三大營養素的代謝、維持體內神經傳導物質的生成，也與腦部發展息息相關；一旦缺乏維生素B群，就會影響醣類、脂肪、蛋白質的合成，還會影響神經傳導的功能。

維生素B群間接提振精神

所以，當體內缺乏B群，沒有辦法有效利用吃下肚的營養素，人當然就容易感到疲倦、無力、疲勞，甚至與腸胃消化系統、心臟血管系統、神經系統的疾病息息相關。

 

簡單來講，維生素B群的功能，是將我們吃下肚的各種食物，透過輔助酵素的角色，轉化成能量，因此能讓人感到有活力，這就是為什麼很多人會將維生素B群，與提振精神畫上等號的原因。

 

可別以為光吃B群就能消除疲勞，B群並不是咖啡或茶是神經興奮劑，假使一個人飲食不均、身體缺乏足夠的營養素，即使有再多的B群，也沒有辦法將食物轉化成能量供使用。

 

特別是熬夜的人，因身體需大量能量來支撐，體內的B群會大量被消耗，這時若能補充B群，同時搭配一些好消化的食物，更能幫助B群達到消除疲勞的作用。

 

哪些人需要補充B群？

大部分的食物都含有豐富的B群，只要飲食均衡，一般人其實不太需要吃B群，可是部分族群，的確需要額外補充。

 

老年人：因為腸道功能漸漸退化，對B群的吸收會下降。

酗酒的人：酒需要很多的B群來代謝，所以經常喝酒的人，體內通常都會缺乏B群，再加上酗酒的人，肝功能通常也會損害，更加重對B群的需要量。

孕婦或哺乳女性：B群對孩子的神經發展有幫助，需要量是一般人的好幾倍。

甲狀腺亢進患者：甲亢的人因為身體基礎代謝率增加，增加營養素的需要量，維生素B群的需要量也跟著增加。

腸道功能損害的人：腸道功能不好意味著影響B群的吸收，需額外增加補充。

嚴格素食者：維生素B1B2B12主要存在動物性食物中，若連奶蛋都不吃的人，平時又少吃糙米、全麥製品的話，體內很有可能缺乏B群。

這些食物含有滿滿的B

只要均衡的攝取蔬果、奶蛋、堅果類及全榖雜糧類，基本上不會有B群缺乏的問題，以下帶讀者看，想要提神抗疲勞，可以補充哪些食物？

 

維生素B1：全穀類、小麥胚芽、糙米、花生、葵瓜子、酵母、牛奶、瘦豬肉、大豆及其製品

 

◎注意事項

精緻醣類，如糖果、蛋糕等甜食，會消耗體內的B1

加熱、加鹼（小蘇打）會破壞維生素B1。咖啡、茶會使維生素B1失去活性。

每天都能吃到瘦豬肉、大豆及其製品，以及全穀類是最好的方法。

建議富含B1的食物與大蒜一起烹煮。因為大蒜含有一種含硫化合物，與B1結合後，其吸收率比單吃維生素B₁還高。

 

維生素B2：牛奶、肉類、蛋、酵母、深綠色蔬菜含少量

 

◎注意事項

容易受到光和鹼性物質而影響活性，所以當牛奶放在透明玻璃瓶內，受到光的照射，會造成維生素B2的分解。

大部分植物跟動物都含有維生素B2，但以動物製品含量最多，如牛奶、乳製品跟蛋類。嚴格素食者，建議可以補充沒有活性的酵母粉，以補充缺乏的B2

 

維生素B6：動物性蛋白質、馬鈴薯、菠菜、香蕉、核桃

 

注意事項

維生素B6主要存在動物性肌肉，所以肉類、魚類、禽類是最佳來源。

維生素B6也不耐熱，所以加熱過程中，或其他加工處理，約會破壞10­50％的維生素B6

 

維生素B12：存在動物性蛋白質

◎注意事項

植物不會合成維生素B12，但微生物可合成B12，像醬菜、泡菜含有少量，所以長期嚴格的素食者，應該注意維生素B12補充。

❷B12在腸胃被吸收，故患有萎縮性胃炎的老年人，或是腸胃功能不佳的人，建議額外補充保健品。

儘量不要與酸或鹼的食物一起烹煮，否則會破壞B12的活性。

 

葉酸：肝臟、豆類、深綠色蔬菜

 ◎注意事項

特別是菠菜、蘆筍、青花菜的葉酸含量最豐富。

葉酸非常容易受到溫度、光線的破壞，所以吃新鮮蔬果或半熟的蔬菜，較能獲得足夠的葉酸。非煮不可的話，儘量用最少的水，快速蒸熟。

孕婦需要葉酸的量較高，考慮無法從天然蔬果攝取足夠的葉酸，建議應該搭配補充劑。

 

3方法，快速緩解疲勞

充足睡眠

  睡眠是最快能解決慢性疲勞的方法，最好養成晚上不超過11點睡，每天至少睡滿7小時，午休可以小憩約半小時。

 泡熱水澡

  泡澡時，身體的副交感神經活躍，可以讓身體得到放鬆。建議溫度可以控制在約3940℃，泡澡時間約半小時內，泡太久也會疲勞。

有氧運動

  運動有助提升腦內啡的合成，幫助消除疲勞，特別是本身做大量腦力工作的人，應該養成定期的游泳、跳舞、快走等有氧運動，補充細胞的氧氣，舒緩壓力、緩解疲倦。

 

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