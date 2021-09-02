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要求「學生打掃校園」是陋習嗎？網友：方便培養奴性

▲陰暗教室,教室,學校,課桌椅。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲要學生打掃是陋習嗎，網友：「方便培養奴性」。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄有家長指控，孩子因打掃問題，被學校記了26支警告，因此影響繁星分發。一名網友在批踢踢好奇詢問，國小學生可能要學習打掃，但國中、高中已經不需學習打掃能力，但學校仍要求學生一大早到校掃地，讓他疑惑「學生打掃學校到底算不算陋習」，引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，學生在幼稚園、國小階段可能要學習打掃能力，他也覺得相當不錯，但到了國中、高中及大學，明明已經不需要學習打掃能力了，但學校居然還要學生一大早起床去打掃，讓他相當困惑「這到底是不是合理的一件事」、「學生打掃學校到底算不算陋習」。

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貼文一出立刻引發網友熱議，「我認為算奴役的一種」、「中小學學生掃還沒什麼問題，大學生還掃，根本血汗勞工」、「台灣學生會打掃，一定領先全世界」、「每天掃落葉超級蠢」、「當兵遲早也要掃 為何不現在開始掃」、「一周掃一次就好了」、「絕對算，學校應該要外包」。

有人認為，「自己使用的環境自己打掃不對嗎」、「掃教室、走廊都OK，但校長室、停車場學生都不會用，掃這裡就很怪」，也有人點出關鍵，「學費翻倍，應該就可以不用掃了」、「可以外包，但錢誰要出」、「學費會大漲」、「一些私立學校就不用掃啊，但學費貴爆」、「才繳多少錢，就想當大爺」。

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