洗碗竟然不是第1名！十大網友最討厭的家事...婚後老公最碎念這件事

▲做家事？饒了我吧。（圖／Unsplash）

實習記者施怡妏／綜合報導

能夠躺在沙發上耍廢是件極其幸福的事，做家事？可能許多人最厭煩的事情之一，有些人還會因此付錢請別人來家中打掃。「DailyView網路溫度計」透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，在所有家事當中，排列出大家最討厭的家事排行榜。

第十名：跑腿

常會有一種情況，媽媽煮菜到一半，請你到雜貨店或是便利商店買蛋、醬油等，還不能等廣告時間再去，因為吃飯會來不及。

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第九名：拔草

有些人的家中會有庭院或是草坪，當你在家中耍廢時，爸媽就會吩咐你去拔草、整理庭院、澆花、種田，尤其在炎炎夏日時，瞬間可以體會「汗滴禾下土，我真的好苦」。

第八名：洗廁所

臭摸摸的側所想必許多人都很排斥，小學在學校打掃戶外掃區就能體會掃廁所的辛苦，然而，家中除了要清潔馬桶以外，還有地上的頭髮要撿，若被沖下去，可能還會水管堵塞，釀成更大的悲劇。廁所最好一個禮拜清洗一次，隔大久味道可能會太濃，黃垢也較不易清除。

▲家事不該都是女人的事。（圖／取自免費圖庫Pexels）

第七名：整理房間

整理房間也是一門學問，許多人的房間裡衣服散落一地，書桌亂到看不到桌面，要懂得收納，分類，若在講究一點，還需要點美感，也因此出現「整理師」的新興職業，替大家解決整理房間的困難。

第六名：擦地拖地

在學校拖地跟在家拖地是完全不一樣的兩回事，把整個家拖過一遍，就需要花上一段時間，此外洗拖把時，手還會弄得髒髒黏黏的；若是家裡是木地板，還必須跪在地板上用抹布擦，如此麻煩的事情，也因此現在市面有好神拖、拖地機器人的出現。

▲洗衣服。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

第五名：洗衣服

雖然現在洗衣機很方便，但有些髒汙是洗衣機洗不掉的，制服上的髒汙、不能起毛球的毛衣、料子好的衣服，此外還有不能用洗衣機洗的鞋子、包包，這時後就必須親手洗，有些頑固的髒汙怎麼刷的刷不掉時，真的很令人困擾。

第四名：倒垃圾

垃圾的味道是其次，最麻煩的是追垃圾車，有時還必須待在家中等待垃圾車到來，若是錯過這一班，可能就要等隔天或是兩天之後，還要再忍受垃圾的臭味跟細菌。然而，現在垃圾車還有廚餘分類，如果沒有分好，還會被拒収，光想就覺得很可怕。

▲現在有掃地機器人幫打掃。（圖／達志影像／示意圖）



第三名：掃地

對於有過敏症狀的人，掃地是一大惡夢，灰塵滿天飛的狀況，不僅會狂打噴嚏，有些難掃的角落也不好清理，有時後掃好的垃圾可能還會被風吹出來，因此吸塵器跟掃地機器人的出現，對於懶人以及過敏兒來說，完全就是一大福音。

▲洗碗。（圖／記者李毓康攝）

第二名：洗碗

每當吃飽飯後，想坐著休息一下，媽媽就會喊著「誰要去洗碗」，一堆油膩膩的碗盤，有時還需要洗兩次才會洗乾淨，而且在冬天冷冷的天，根本不想碰到水，光想就覺得很崩潰，也因此現在有「洗碗機」的出現。

第一名：煮飯

很多網友抱怨，結婚前老公都說「娶老婆回家不是為了煮飯」，結婚後真的不煮，就被念不知長進、做不成好太太，煮飯太難吃被嫌棄的也大有人在。除了要先買菜，回家洗菜切茶，忍受油煙味，煮完後還要收拾廚房。到了夏天，還可能煮的滿身大汗，因此越來越多人喜歡吃外面，方便輕鬆又省事。

▼十大網友最討厭的家事。（圖／翻攝自DailyView網路溫度計）