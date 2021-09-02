6歲「偷吞哨子」不敢說　他20年來「狂得肺炎」醫生也沒輒

▲小林多次罹患肺炎，情況罕見。（圖／翻攝深圳晚報）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東省深圳市26歲男子20年來多次罹患肺炎，直到近期終於發現，原來他6歲時曾吞下一枚哨子，因擔心被父母責罵一直隱瞞，哨子長年卡在肺部，才導致肺炎反覆發作。

根據《深圳晚報》媒導，小林表示，他20年多次罹患肺炎，只要肺部稍有不適感，他就大概能猜到是復發了，令他懷疑與童年的一件事情有關聯，「我6歲時曾吞下一枚哨子，但因為怕被罵，沒有告訴父母，這幾年來一直懷疑與肺炎有關。」

小林指出，每次就醫時，他都會告訴醫生6歲曾吞下哨子的經歷，也進行了各種檢查，但每次結果出來後，醫生都找不到有什麼特別的問題，「連我自己都很疑惑，到底這個吞下取的哨子，到底還在不在我體內？」

今年8月18日，小林再次罹患肺炎，前往了深圳中山大學附屬第八醫院就醫，在告知醫生病情後，進行了CT檢查。

與過往不同，這一次發現了異狀，醫生表示，CT顯示小林的肺部似乎有個東西，但光從CT的結果無法確實分辨。於是，醫生又進行了支氣管鏡檢查，真的在小林的肺部找到了當年的哨子。

▼哨子卡在肺部，但由於是直筒型，不易發現。（圖／翻攝深圳晚報）



雖然找到了哨子，但取出並不是那麼容易，醫生最後透過支氣管鏡放入電刀，在小林的肺部做了微創手術，切開一個小口，把哨子凍住，成功將哨子取出。

醫生指出，小林吞下的哨子是直筒型的，形狀跟支氣管的管壁非常相似，所以做CT時不容易發現，再加上小林的肺部有個狹窄環，若不是專門查看，一般情況下用支氣管鏡很難到達所在位置，才導致這個病根一直被忽略。

手術過後，小林表示，自己恢復得很好，整個人「神清氣爽」，不再像以前那樣容易呼吸短促，說話也很有力氣。

▼哨子終於被取出。（圖／翻攝深圳晚報）