陸開學發「習近平思想讀本」　小學就教「解決台灣問題」

▲小學生人手一本《習思想讀本》。（圖／翻攝貴陽晚報）



記者蔡紹堅／綜合報導

新學期開始，大陸教育部編寫的《習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本》（以下簡稱《讀本》）已經在大陸各中小學使用。根據港媒《明報》報導，《讀本》已經分發到學生手中，其中小學高年級的內容包含了「解決台灣問題，實現祖國完全等一」等。

報導提到，福建省教育廳下屬機構的官方微信公眾號「福建教育微言」先前曾發文，指福建省中小學《讀本》教師培訓班已於8月19日開班。福建省教育工委副書記、省教育廳黨組成員王建南在開班儀式上表示，《讀本》是青少年學生學習「習思想」的重要教材，是推動大中小學思政課一體化建設的重要載體，具有重要的政治意義、理論意義和實踐意義。

王建南指出，把《讀本》使用好，有助於教育引導青少年學生樹牢理想信念，牢記『國之大者』，堅定『四個自信』，自覺為堅持和發展中國特色社會主義、實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮鬥。

王建南還說，各地各學校要嚴格按照中小學《讀本》使用安排，小學低年級、高年級《讀本》分別安排在三年級上學期、五年級上學期，初中《讀本》安排在初二年級上學期，高中《讀本》安排在高一年級上學期、中職一年級上學期，作為必修內容，由思想政治課教師主講，每冊集中學習一學期，平均每周一課時，確保開學時「課前到書，人手一冊」。

報導指出，開學首日，《讀本》已陸續發到學生手中，翻看後可發現，小學高年級的內容包含「統一是歷史大勢」，指兩岸至今尚未完全統一是「歷史遺留給中華民族的創傷」，強調「『台獨』是歷史逆流，是絕路。」

報導提到，同時配發的《習近平語錄》內稱「我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的『台獨』分裂圖謀」，還稱「『一國兩制』是中國的偉大創舉。」