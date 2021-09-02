東石消防廳舍即將完工　9月竣工啟用

▲東石消防分隊新廳舍即將完工。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為加強東石鄉及其鄰近區域民眾的生命財產安全，建構在地社區完整的防救災體系，嘉義縣長翁章梁會同縣議員黃鉦凱、黃嫈珺、蔡奇璋、姜梅紅、消防局長呂清海，1日上午親臨消防局東石分隊新建廳舍工程現場勘查。

原東石分隊廳舍位於東石先天宮廟前老街，72年竣工使用，歷經921及多次地震，在105年受台南地震影響，廳舍梁柱損壞嚴重，結構安全堪慮，且出入道路狹窄，經多方考量，本工程採易地新建方式辦理。

為保障嘉義縣消防同仁辦公及備勤的安全，多年前縣府即著手規劃新建「東石分隊廳舍」，積極尋找新建地、籌措工程經費及資源，在歷經多次流廢標情況下，終於在109年2月5日開工，現今工程進度約99%，預計於今年9月7日竣工。

翁章梁表示，新廳舍落成是保障在地居民消防救護的重要建設，人身財產安全是大家都相當重視的，還好在經歷了招標困難後仍能順利解決，如期建設，約在明年農曆年前就可以正式啟用，希望這樣的空間讓消防弟兄安心辦公，並提供在地最即時的消防救護。

東石消防分隊新建辦公廳舍位處縣道168線與台17線交界靠西側，基地面積2,473.8平方公尺(約748坪)，為地上3層鋼筋混凝土構造物，總樓地板面積1,155.76平方公尺(約350坪)，總工程經費新臺幣3946萬8仟元，中央補助908萬3仟元，縣府籌編配合款3,038萬5仟元。

廳舍1樓空間規劃為值班室、車庫、廚房餐廳、器材室及志工聯誼室，2樓規劃為會議室，3樓規劃為辦公室、公用浴廁及7間隊員寢室。

嘉義縣消防局表示，消防工作性質需日夜留守崗位，隨時應付各項救災救護勤務工作，所以完工後的全新廳舍，將能提供消防人員良好優質的辦公備勤環境，以提升工作效率，強化消防救災救護能力，保障東石在地人民生命財產安全。

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