「黑就是補」　掌握胡麻播種技術+提升價值

▲國產胡麻 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

胡麻長期以來被視為養身進補的健康食品。高雄區農業改良場為落實農委會大糧倉政策，積極輔導轄內地方特色產業發展，在恆春鎮推廣胡麻「機械播種栽培技術」，省時省工，作業效率高，7年多來種植面積由不到10公頃，激增120公頃，促成國內胡麻生產區域擴增，帶動消費者對國產雜糧支持度日漸提升。

高雄場戴順發場長表示，栽種胡麻採用便利性高的機械條播法取代人工撒播，具有出苗整齊且能控制行距的優點，對田間管理及病蟲害防治甚為方便。利用機械播種除可採用手推式播種器，每公頃種子用量約1.5~2.5公斤；亦可以中耕機或曳引機附掛播種器，種子用量約2.0~3.5公斤。

以機械條播為畦溝距採120公分、一畦兩行、行距約30~40公分的栽培模式，株距調整為約10~15公分，適當的播種量可避免缺株，合理的密植有助於獲得較高的產量。

戴場長籲請農友注意播種時期，高屏地區氣候雖較為溫暖，仍應避免延遲於10月後播種，以降低胡麻生長遭逢低溫的風險；由於胡麻的主要病害大多可由土壤傳播發生，如疫病、立枯病、白絹病、萎凋病或褐斑病等。其病原菌可殘存於土壤，常會造成下一期作的危害，因此建議勵行輪作制度，以減輕病害發生，並兼具改善土壤理化性質及防除雜草的作用。而農改場也透過與農會及大專業農的共同努力，引領消費臺灣在地胡麻風潮，有效提升國產優質胡麻的價值。

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