鳳山曹公圳臭油污噁爆！環保局連假仍派員稽查揪「藥廠」排放

▲環保局在連假中仍派員前往稽查。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄鳳山曹公圳29日傳出「臭油味」嚴重影響居民生活品質，環保局獲報後特別選在一般人「以為公務人員都放假」的日子前往稽查，一到現場後果然發現河道水面上漂滿大片油汙，緊急通知農田水利會關閉水閘門後，稽查人員往上游逐步追查，果然查到油污來源為一間製藥廠，採檢排放處污泥後送驗，若檢測結果出爐，該間製藥廠最高會開罰到600萬元。

環保局指出，藥廠業者供稱29日上午9點因廠內進行重油貯槽吊掛作業時，因操作不慎造成槽體破裂，導致槽內10公秉的重油及油泥洩漏，環保局下午4點連續接獲民眾陳情後，立即派員追查污染源，5點查獲污染源為一間製藥公司，若重油及油泥經廠內雨水溝流入曹公圳，造成油污染綿延達6公里，且該廠於事故發生後並未進行緊急措施防堵油污染擴散，也未進行通報，已違反水污染防治法規定，其中下游為農田水利會灌溉渠道，萬一油污流入農田，將導致大片農田遭受油品污染，影響層面相當廣大。

▲環保局在曹公圳河道進行採檢。（圖／記者洪正達翻攝）

環保局在上游稽查同步於污染處、大同圳橋、夢松橋及下游仁勇橋布設吸油棉索，避免油污染持續擴散殃及下游農田及灌溉渠道，目前已要求業者連夜清除油污，以防止重油及油泥經曹公新圳流入後勁溪，並於清除完畢後向環保局進行報備。

▲環保局下游設置攔油索防止油污擴散。（圖／記者洪正達翻攝）