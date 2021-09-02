疫情衝擊撐不住！星聚點告房東求「431萬租金」打三折　結果出爐

▲星聚點復興館請求租金打三折，遭法院駁回。（圖／翻攝Google Maps）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，雖然目前已經降至二級警戒，但KTV等娛樂場所仍因防疫原因遲遲無法復業，星聚點西門店也不敵疫情，於5月下旬歇業止損。星聚點文創股份有限公司為求度過難關，提出民事訴訟，要求北市復興館房東、即噶瑪蘭興業公司將每月431萬7835元之租金打三折，調降為129萬5351元，並暫以6個月為限；但台北地院審酌後，認為星聚點訴求無理由，予以駁回，判其敗訴。

判決書內容指出，星聚點於98年10月29日與噶瑪蘭簽約租下復興館經營KTV，租期至113年10月31日止，雙方協議每月租金為431萬7835元；星聚點指出，復興館經營至今已12年，過去每月準時交租，已支付6億元給房東，從未拖欠房租，但自109年起爆發新冠疫情，業績大受影響，109年2月曾發函予房東，請求調降租金，但對方僅同意減租15%、為期3個月，還要求疫情減緩後須補回調減之金額。

星聚點出庭時訴苦，中央流行疫情指揮中心為降低社區感染風險，要求室內保持1.5公尺社交距離，且應全程佩戴口罩，但消費者根本不可能戴著口罩唱歌，且包廂又屬半密閉空間，大大減少消費者來店意願，為解決營運困難，已向銀行提出紓困申請，並進行增貸以支付龐大租金與員工薪資；惟今年疫情漸趨嚴重，不只消費者大減，5月15日更應指揮中心要求暫停營業，至此進入完全無收入狀態，即便7月13日微解封、甚至降為二級警戒後，KTV仍是禁止營業範圍，復業之日遙遙無期，經營12年的西門店只得被迫結束營業，總計虧損達2億元，因此請求將109年4月1日起、至109年9月30日止之租金「打三折」，調降為129萬5351元。

▲受到疫情影響，星聚點西門店110年5月已結束營業。（圖／記者湯興漢攝）

對此，房東噶瑪蘭興業公司則表示，具傳染力之流行病幾乎每年都會發生，甚至同時間不只一種，因此流行病毒應非契約成立後無法預期之事，況且雙方契約期間長達15年，星聚點營收不可能每個月都相同，但15年來每月租金相同不變，在訂約時即預期「在承租人每月營收有所變動的情形下，承租人每月仍應繳交相同之租金」；況且109年2月間與星聚點協商後，同意暫緩繳納15%租金，已是範圍內最大誠意。

噶瑪蘭認為，國內疫情在109年4月份明顯減緩，人民生活消費娛樂活動，除無法出國外，已恢復正常。同年勞動節、端午節連續假期，旅遊的車潮已造成交通阻塞，顯示國內娛樂消費活動復甦力道強大，KTV本屬內需娛樂相關行業，在政府還發放振興券情況下，應屬受益行業；且自己本身經營飯店商旅業，受到國境關閉影響更大，已達需要出售商旅挽救企業的地步，自不應准許調降租金。

台北地院審酌，認為經營企業造成營收短少原因眾多，且短期營收減少，難以認定「超過契約原有效果足以承受的風險範圍」，星聚點本為長租型承租人，自該承擔各項風險；雖今年5月中旬三級警戒以來，星聚點配合政策停業，收入全部歸零，但本案星聚點請求減租期間為去年(109年)4月至9月，無法以今年疫情嚴峻之情況主張調降租金，因此最終判決星聚點敗訴，予以駁回，全案仍可上訴。