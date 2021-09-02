　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

疫情衝擊撐不住！星聚點告房東求「431萬租金」打三折　結果出爐

▲復興星聚點。（圖／翻攝Google Maps）

▲星聚點復興館請求租金打三折，遭法院駁回。（圖／翻攝Google Maps）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，雖然目前已經降至二級警戒，但KTV等娛樂場所仍因防疫原因遲遲無法復業，星聚點西門店也不敵疫情，於5月下旬歇業止損。星聚點文創股份有限公司為求度過難關，提出民事訴訟，要求北市復興館房東、即噶瑪蘭興業公司將每月431萬7835元之租金打三折，調降為129萬5351元，並暫以6個月為限；但台北地院審酌後，認為星聚點訴求無理由，予以駁回，判其敗訴。

判決書內容指出，星聚點於98年10月29日與噶瑪蘭簽約租下復興館經營KTV，租期至113年10月31日止，雙方協議每月租金為431萬7835元；星聚點指出，復興館經營至今已12年，過去每月準時交租，已支付6億元給房東，從未拖欠房租，但自109年起爆發新冠疫情，業績大受影響，109年2月曾發函予房東，請求調降租金，但對方僅同意減租15%、為期3個月，還要求疫情減緩後須補回調減之金額。

星聚點出庭時訴苦，中央流行疫情指揮中心為降低社區感染風險，要求室內保持1.5公尺社交距離，且應全程佩戴口罩，但消費者根本不可能戴著口罩唱歌，且包廂又屬半密閉空間，大大減少消費者來店意願，為解決營運困難，已向銀行提出紓困申請，並進行增貸以支付龐大租金與員工薪資；惟今年疫情漸趨嚴重，不只消費者大減，5月15日更應指揮中心要求暫停營業，至此進入完全無收入狀態，即便7月13日微解封、甚至降為二級警戒後，KTV仍是禁止營業範圍，復業之日遙遙無期，經營12年的西門店只得被迫結束營業，總計虧損達2億元，因此請求將109年4月1日起、至109年9月30日止之租金「打三折」，調降為129萬5351元。

▲▼新冠疫情衝擊，倒店潮一波接一波。知名KTV業者星聚點位於西門町的分店，撐不過疫情宣布結束營業。配合廠商已經進駐進行設備拆除工作，西門町地標景點又少了一個。（圖／記者湯興漢攝）

▲受到疫情影響，星聚點西門店110年5月已結束營業。（圖／記者湯興漢攝）

對此，房東噶瑪蘭興業公司則表示，具傳染力之流行病幾乎每年都會發生，甚至同時間不只一種，因此流行病毒應非契約成立後無法預期之事，況且雙方契約期間長達15年，星聚點營收不可能每個月都相同，但15年來每月租金相同不變，在訂約時即預期「在承租人每月營收有所變動的情形下，承租人每月仍應繳交相同之租金」；況且109年2月間與星聚點協商後，同意暫緩繳納15%租金，已是範圍內最大誠意。

噶瑪蘭認為，國內疫情在109年4月份明顯減緩，人民生活消費娛樂活動，除無法出國外，已恢復正常。同年勞動節、端午節連續假期，旅遊的車潮已造成交通阻塞，顯示國內娛樂消費活動復甦力道強大，KTV本屬內需娛樂相關行業，在政府還發放振興券情況下，應屬受益行業；且自己本身經營飯店商旅業，受到國境關閉影響更大，已達需要出售商旅挽救企業的地步，自不應准許調降租金。

台北地院審酌，認為經營企業造成營收短少原因眾多，且短期營收減少，難以認定「超過契約原有效果足以承受的風險範圍」，星聚點本為長租型承租人，自該承擔各項風險；雖今年5月中旬三級警戒以來，星聚點配合政策停業，收入全部歸零，但本案星聚點請求減租期間為去年(109年)4月至9月，無法以今年疫情嚴峻之情況主張調降租金，因此最終判決星聚點敗訴，予以駁回，全案仍可上訴。

►SK-II青春露、活膚霜超激殺必囤

ET快訊
黃鴻升入圍金鐘！　吳宗憲：今年帶他一起上台
快訊／國道1號驚見女屍　遺體高掛空中
快訊／謝和弦罵吳宗憲「臭卒仔」　嘴秋代價出爐
金鐘獎入圍完整名單！　《婆婆》許傑輝、鐘欣凌入圍男女主角
首例！　男打「3劑疫苗」仍確診
陳時中喊話郭台銘：第二批BNT抵台一起去接機
「復必泰」布條出艙前遭撤除　陳時中：與台積電討論後要求移除
今增1死「6月過世」未通報　陳時中：請北市督導醫院申報
金鐘56不斷更新／吳宗憲、KID、小鬼入圍益智主持人獎
今增1例本土！北市30多歲男「其他原因就醫」採檢確診
快訊／今日新增1本土、4境外　另增1死
LIVE／BNT到貨拚2周後開打　陳時中最新說明
快訊／台彩改口大轉彎！　更正27億得主是「自選非電選」
快訊／驗屍出爐！少校打AZ「5天後猝死」　妻求檢視急救過程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

把110當「趕人專線」　房東17次檢舉房客開賭場吃官司

男友麻吉求背叛　睡美人收Line照崩潰！她身體只是炫耀的玩具

快訊／謝和弦直播罵吳宗憲「臭卒仔」　嘴秋代價判拘20天

國1大雅段跨越橋驚見女屍！遺體高掛空中　晨運民眾一見嚇壞

新莊警台中辦案...違規左轉遭撞影像曝！騎士顱內出血手腳骨折

恐怖網友逼「3選1」！她無奈幫「打XX」...再掏2千元才脫身

誰搶我麥克風！旗袍晚會主持人「潘瑋柏上身」猛敲　他濺血驚醒

疫情衝擊撐不住！星聚點告房東求「431萬租金」打三折　結果出爐

開太快過彎失控！台中小客車KO路燈卡分隔島　駕駛胸痛送醫

去年送走丈夫今年痛失2子　善款湧入千萬！雲林女師致謝：已足夠

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

開學啦！家長們嗨翻終於解脫了　媽媽爽送小孩回學校：我自由啦

開學日校門口前死亡車禍直擊！廂型車撞小黃...79歲女駕駛不治

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

媽媽突然變睡美人倒路邊不醒　9歲兒超淡定邊照顧邊Call求援

把110當「趕人專線」　房東17次檢舉房客開賭場吃官司

男友麻吉求背叛　睡美人收Line照崩潰！她身體只是炫耀的玩具

快訊／謝和弦直播罵吳宗憲「臭卒仔」　嘴秋代價判拘20天

國1大雅段跨越橋驚見女屍！遺體高掛空中　晨運民眾一見嚇壞

新莊警台中辦案...違規左轉遭撞影像曝！騎士顱內出血手腳骨折

恐怖網友逼「3選1」！她無奈幫「打XX」...再掏2千元才脫身

誰搶我麥克風！旗袍晚會主持人「潘瑋柏上身」猛敲　他濺血驚醒

疫情衝擊撐不住！星聚點告房東求「431萬租金」打三折　結果出爐

開太快過彎失控！台中小客車KO路燈卡分隔島　駕駛胸痛送醫

去年送走丈夫今年痛失2子　善款湧入千萬！雲林女師致謝：已足夠

三星發表兩款ISOCELL感光元件！可拍8K影片、2億畫素照片

突破性感染再+2！60多歲男混打AZ+BNT　接種「3劑疫苗」仍染疫

優惠只有3天！2人同行第2人半價　「銅盤」吃到飽9／2重啟內用　

把110當「趕人專線」　房東17次檢舉房客開賭場吃官司

移除「復必泰布條」疑違反海關條例　陳時中：那是約定裡本來就沒有的

男友麻吉求背叛　睡美人收Line照崩潰！她身體只是炫耀的玩具

第二批BNT疫苗「90多萬劑」傳下周三到貨　陳時中：時間很接近

恩比德：喜歡和西蒙斯一起打球　難忘2年前被費城球迷噓

快訊／謝和弦直播罵吳宗憲「臭卒仔」　嘴秋代價判拘20天

柯文哲稱疫情幾乎消滅！擬取消醫院免費PCR　網驚喊：別立旗

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

社會熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

宜蘭妹被盧進摩鐵！嬌羞「我有男友」告性侵

36歲舞女尋短亡　八大禁營業無收入全家吃泡麵

桃園巡邏車違停！退休警提醒遭學弟嗆聲

女兒輕生亡　他怒告親家母、女婿結局曝

技工月薪4萬擁賓士藏900萬　貪官鍊金術曝光

男大戰小女友101次　流產完仍照做

外送員催單嗆「混哪裡」！店員拿武器應戰

辣妹裸體直播逛墾丁大街！吸3萬粉繳費看SM　

媽媽突然睡著躺街頭！9歲兒：又變睡美人了

即／二高竹林段聯結車自撞卡邊坡　尖峰時段+回堵7公里

即／少校打AZ5天後猝死　妻求檢視急救過程

什麼都不要了！青峰獲判無罪　林暐哲放棄上訴

高端猝死家屬求驗螢光反應　法醫打槍！檢方道歉了

更多熱門

相關新聞

400萬營業額只剩10萬！退租恐賠千萬裝潢　串燒店老闆陷兩難

400萬營業額只剩10萬！退租恐賠千萬裝潢　串燒店老闆陷兩難

「4間店業績從400萬元，掉到只剩10多萬元。」不能內用，重傷餐飲業者。在西門町、東區擁有4家串燒店的業者透露，受限於餐點屬性，只有1家店嘗試提供外帶服務，業績大受影響，如退租還將損失上千萬裝潢費，進退都是傷。

星聚點KTV驚傳歇業　網：時代的眼淚

星聚點KTV驚傳歇業　網：時代的眼淚

LIVE／侯友宜直擊錢櫃、星聚點

LIVE／侯友宜直擊錢櫃、星聚點

西門町星聚點KTV爆大亂鬥　互瞄不爽「4打1」

西門町星聚點KTV爆大亂鬥　互瞄不爽「4打1」

星聚點裁員！資遣費還要「分期付款」

星聚點裁員！資遣費還要「分期付款」

關鍵字：

星聚點

讀者迴響

熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

鼻塞1個月！他一張嘴「飄腐爛味」　醫嘆：第三期了

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

更猛大雷雨全台灌入夜　恐達豪雨

LINE新版本9/9上線　四年以上老手機恐不支援

百萬網紅慘遭勒斃陳屍家中　享年33歲

正妹買內衣被店員嗆小！70G硬塞75B壓胸崩潰

《刻在》到底有沒有抄？《Reality》原唱聽完跨國回應

夢見跟親姊亂倫！起床竟把她砍成重傷

新冠變種病毒有解！找到超強單株抗體

宜蘭妹被盧進摩鐵！嬌羞「我有男友」告性侵

36歲舞女尋短亡　八大禁營業無收入全家吃泡麵

威力彩27億得主包牌第2區　網揪1細節不對勁

桃園巡邏車違停！退休警提醒遭學弟嗆聲

7億愛馬仕網美嫁富商：4年才知沒名分！

更多

最夯影音

更多
重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠
周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面