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社會 社會焦點 保障人權

「婆婆殺了我」女兒留血淚遺書輕生亡　他怒告親家母、女婿結局曝

記者黃宥寧／台北報導

北市張姓女子去年8月疑因婆媳問題，在臉書寫下一封血淚遺書「我的婆婆殺了我」後，走上絕路，文章於網路上掀起巨大風波討論。痛失愛女的張父認鄭姓女婿、林姓親家母未注意女兒心情低落，且基於幫助加工自殺及不作為的殺人故意，悲憤提告。士林地檢署偵結，認張女與被告朝夕相處，休戚與共，於情於理對結果責無旁貸，難僅憑自殺結果與2人有關，予以不起訴。

張家人指控，去年8月張姓女兒（36歲）因不堪婆婆長年言語霸凌，在個人臉書留下一封〈我的婆婆殺了我〉的控訴文後在夫家樓梯間自縊。張家人認為鄭姓女婿、林姓婆婆身為同住8年的家人，竟疏未注意在事前與女兒吵架、心情低落及萌生死意的情形通知娘家，基於幫助加工自殺及不作為的殺人故意，未注意女兒自縊時痛苦掙扎的異常聲響，任由女兒自殺，並遺棄及不作為殺人的故意，放棄急救，導致未能及時送醫導致愛女死亡，甚至案發後第一時間也不通知。

不僅如此，鄭姓女婿知道岳父曾將新台幣25萬149元、港幣1.3元及美金3萬6737.05元匯入女兒所申辦的銀行帳戶內，交由女兒代為理財，但女婿卻在女兒去世將這筆錢領走侵占。

鄭姓女婿辯稱，「我媽與媳婦平時相處融洽」，但在2020年開始妻子因認為大兒子有注意力短暫、學習遲緩等症狀，並讓大兒子去接受早療課程並服用治療注意力不集中的相關藥物，但婆婆認為大兒子年紀還小，平時表現良好，多次勸媳婦審慎考慮，不要讓孩子那麼小就服用藥物，對此在去年8月8日下午為此事爭吵，雙方也不歡而散。

▼張女生前並無任何徵兆訊號。（圖／翻攝自當事人Facebook）

▲▼婆婆殺了我。（圖／記者邱中岳攝、翻攝自當事人Facebook）

身為丈夫的他也有進房安慰，勸張女不要放在心上，但妻子當晚就向他表示希望能獨自在房休息，隨後他就到隔壁房陪2名子女就寢，隔天上午8時許，就發現妻子已經自縊，他也與林母、鄭父、鄭姓胞弟及胞弟配偶等同居親屬剪斷繩索，並依119專線人員指導施以急救，直到專業救護人員到場接手，但救護人員急救後仍向他們表示已無生命跡象。

至於林姓婆婆則辯稱，媳婦婚後搬入共同生活期間都相處融洽，僅有對媳婦應不應該服藥的問題有不同意見，也未曾聽聞媳婦有自殺傾向或憂鬱症狀，加上樓梯間中庭天井空間，夏天會開冷氣，房門都會關閉，實在不知道媳婦做傻事。

經檢察官相驗結果，確認張女是因自縊窒息死亡，並無其他客觀外力介入他殺徵象，張女結束生命前在臉書貼文表示「懦弱之人而無力氣走下去」，才選擇以自殺方式求取解脫事實相符。

救護員到庭具結證稱，當天抵達現場，評估死者的生命跡象，發現已明顯死亡且有屍僵情形，他與同隊隊員有勸說家屬放棄急救，但家屬仍要急救，他們便持續進行CPR、貼AED及暢通呼吸道的喉罩，直到高級救護對學長到場判斷已明顯死亡經再次解釋，家屬才接受死亡事實。

檢察官認張女在事發前有在手機記事本APP程式及個人臉書，留下遭林姓婆婆所殺的貼文，也同時在貼文中表示自己是懦弱的人而無力氣走下去，故選擇此方式求取解脫，與張家指控女兒與媳婦相處間存有齟齬等，應屬有據。

▼張女生前在臉書表示自己是懦弱之人無力走下去。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼女孩哭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

同時檢察官也指出，鄭姓丈夫、林姓婆婆身為張女共同居住的親屬，與死者朝夕相處、休戚與共，於情於理對於死者的自殺結果均責無旁貸，同住8年間，張姓娘家或死者親朋好友，一直到死者發文前，都沒能知道她有自殺想法或辨識出類此的危險訊號，以至於未能伸出援手，心中憾恨可想而知，但這樣的結果難認2人有不作為過失致死罪、幫助自殺罪、不作為殺人罪、或違背義務遺棄致死等罪責。

張姓父親另主張女兒帳戶金額是他所有，鄭姓女婿未將借名登記在女兒名下款項返還，涉嫌侵占、詐欺及背信，但檢察官勘驗張父與女兒LINE對話紀錄發現，張父曾向女兒要帳戶網路銀行密碼登入使用，但女兒以仍在使用為由拒絕。

▼張女過世後，臉書帳號轉為紀念模式。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼「我的婆婆殺了我」疑不堪霸凌　北市女PO遺言自殺亡　萬人求真相。（圖／翻攝自Facebook）

檢察官進一步解釋，按繼承人有數人時，在分割遺產前，各繼承人對於遺產全部公同共有；繼承人對於被繼承人的債務，以因繼承所得遺產為限，負連帶責任。繼承人相互間對於被繼承人的債務，除法律另有規定或另有約定外，因按繼分比例負擔之，依民法第1151條、第1153條分別定有明文。

對此，富邦帳戶確實是在張女名下，鄭姓女婿以死者繼承人名義管理或提領，都屬合法，鄭姓女婿也不構成侵占等罪名，另復查，也無其他積極證據認定鄭姓女婿，有張父告訴意旨所犯的犯行。

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