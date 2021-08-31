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家中天花板垂著一顆女孩頭！　真相曝光網笑歪

記者魏有德／綜合報導

貴州一名女子27日在家裡聽到呼救聲，仔細檢查後發現女兒竟然卡在天花板上，披頭散髮一顆頭垂下來，模樣相當駭人。受到驚嚇的女子連忙通知消防單位前來救援，消防人員趕到現場後，經過40分鐘的安撫和處理，終於把小女孩解救下來。

▲小女孩調皮爬到天花板上，頭卡在洞裡拔不出來。（圖／翻攝光明網）

▲小女孩的整顆頭卡在洞裡拔不出來。（圖／翻攝光明網）

《西部新資訊》報導，從天花板上垂下一顆頭的不是別人，正是屋主剛滿4歲的女兒，這個直徑只有30公分的牆洞原本是用來安裝抽油煙機管道，沒想到貪玩的小女孩竟然先把自己「安」了進去，女孩的頭部正好卡在牆洞中。家人發現時已經拔也拔不出、下也下不去，只好先維持著這個「倒栽蔥」的姿勢。

▲小女孩調皮爬到天花板上，頭卡在洞裡拔不出來。（圖／翻攝光明網）

▲消防人員耗時40分鐘才順利將小女孩解救出來。（圖／翻攝光明網）

消防人員到場時，家人正捧著女孩雙腿，讓她形成一個倒立的姿勢，防止因自己站立脫力而卡得更深。由於牆洞結構過於堅硬，消防人員急忙取來菜籽油，沿著女孩頭部滴下去作為潤滑，一部分人從樓上抬著女孩身體，另2人站在梯子上，用手慢慢使力，將女孩頭部往上推。

▲小女孩調皮爬到天花板上，頭卡在洞裡拔不出來。（圖／翻攝光明網）

▲小女孩被救出後驚魂未定的嚎啕大哭。（圖／翻攝光明網）

女孩經過近40分鐘的馬拉松式救援才順利擺脫困境，慶幸的是，經過醫護人員檢查，小女孩除了面部一些擦傷外並無大礙。

真相曝光後，有網友表示，「這要是在晚上，肯定要把人嚇死了」；「第一反應是好嚇人，第二反應是好好笑」；「小孩子真是好奇心重，什麼洞都愛鑽，每年都要以各種各樣的姿勢卡住幾個。」

►簡單一招，讓拖地不費力

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