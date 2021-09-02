厭世男網曝最後心情　友驚覺「怪怪的」…帶警消破門成功救命



▲男子疑似心情鬱卒走上絕路，還好朋友發現得早，成功救回一條命。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣警局關西分駐30日晚間接獲一起民眾報案表示，在網路上看到好友有輕生意圖，希望警方前往協助。員警連絡救護車一同趕到現場，警方發現男子大門上鎖，還有燒東西的味道，立刻破門搶救，只見男子已倒臥在地、意識不清，經緊急送醫後才救回男子一命。

關西分駐所員警30日晚間近10點時接獲民眾報案求救，一名男子因心情鬱卒，產生輕生念頭，並在網路留下遺言，民眾擔心友人想不開，於是請求警方協助前往現場救人。

▲警消破門後發現房間內佈滿濃煙，男子則倒地意識不清，趕緊打開窗戶並將他抬上擔架送醫。

警方與119救護同仁一起趕往現場，只是現場大門緊閉，敲門也無回應，人員更聞到空氣中疑似有燒東西的味道，擔心男子發生不測，立即決定破門救人。只見房煙霧迷漫且門窗緊閉，男子則躺在地上已意識不清，一旁還有鐵盆與酒瓶，現場人員緊急將男子抬上擔架送醫，才成功挽回一條生命。

警方也再次呼籲珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助可撥生命線1925（依舊愛我）。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1925



►中秋送禮獨愛這一味 超人氣伴手禮先搶先贏

►新竹工業區印刷機重壓工人！ 一腳壓斷一腳變形恐截肢



►「美食劇毒」網拍！竹市越南店扣18kg豬瘟火腿+脆骨卷 檢狂追



►快訊／要遲到了！國3竹林段狂塞7公里 聯結車「突破防線」墜邊坡