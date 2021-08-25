「我孫子可能自殺了！」警消趕抵逐間敲門　他睡眼惺忪：怎麼了

▲台中消防人員獲報有人自殺，結果到場發現是手機壞了，家人連絡不上。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局上午接獲一老翁報案「我連絡不上孫子，很有可能自殺？」勤務中心不敢大意，派遣2車4人前往，現場該樓層全是出租套房，警消逐一敲門，其中一名27歲男子睡眼惺忪的開門說「怎麼回事」，一得知是阿公找不到他而報警，頻頻抱歉，原來是男子手機壞了。

警消表示，部份民眾為了讓消防員重視，都會誇大原因，但不僅造成空跑，影響其他救護勤務，也會誤導消防員破門，事後又得面臨補償後續，令人大感無奈。

消防局上午10點多接獲報案，北區崇德路一段500巷有人疑似自殺，勤指中心馬上派遣北屯分隊、文昌分隊2車4人前往，警消到場後，不知在哪一間房間，擔心延誤搶救時間，趕緊逐一敲門，其中1名27歲男子開門後，原本一臉臭臉，後來看見有警察，又得知原來是阿公連絡不上他才報警，男子這才不好意思的頻頻道歉。

消防局統計，今年1至7月受理自殺救護案件有488件、送醫456件、未送醫32件，未送醫原因有可能是誤報、無受傷、已死亡或是家屬自行處理，誤報次數雖然不多，但多數是親友連絡不上，就胡編個「自殺」的理由，讓消防員能更重視，一名基層小隊長就說，他就處理過太多件「睡死的」、「醉死的」案件，因空跑而浪費救護資源。

有時帶隊官還得研判現場該不該破門？若是真有人昏倒在屋內，當然馬上破門，萬一不是，就得面臨屋主事後請求補償的後續煩瑣事宜，而房間又有材質從幾千元的木板門到數萬元的感應式純鋼門都有，有時甚至還會走上法院，相當困擾。

根據消防法第十九條規定，消防人員因緊急救護、搶救火災，對人民之土地、建築物、車輛及其他物品，非進入、使用、損壞或限制其使用，不能達緊急救護及搶救之目的時，得進入、使用、損壞或限制其使用。

人民因前項土地、建築物、車輛或其他物品之使用、損壞或限制使用，致其財產遭受特別犧牲之損失時，得請求補償。但因可歸責於該人民之事由者，不予補償。

消防局雖然編列10萬元，還好今年尚未使用到，也希望日後不會用到，避免引發糾紛。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►花蓮遠雄悅來大飯店住宿券5880元！享受設施還能爽玩海洋公園