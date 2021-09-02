囚禁酒店妹12hrs性虐輪姦　5惡男二審從輕判刑

▲魏男等5人框出酒店妹小方，囚禁12小時。（示意圖／Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

台中魏姓男子和4名朋友日前到酒店玩樂，並把小方（化名）框出場，強逼她喝下毒咖啡，再趁她意識不清時性侵並教唆友人跟著做，再逼她交出提款卡進行盜領，凌虐時間長達12小時，5人上訴後，二審全部從輕判刑。

根據判決書內容，魏男及友人2018年7月29日凌晨3時把小方從酒店框出場，抵達汽旅後，強逼小方喝下毒咖啡，魏男見她意識模糊趁機性侵，還教唆友人「已餵她5包毒咖啡，要幹趕快去幹」、「那個女的已經意識不清了，想要幹嘛就去幹嘛」、「要x趕快去x」等，其中僅有蔡男接手性侵。

魏男隨後又上演暴怒戲碼，用濕毛巾摀住小方口鼻，稱自己身上的20萬現金遭竊，並出手毆打小方，小方打開包包稱身上只有500元現金，但又被逼迫交出提款卡與密碼，遭盜領5萬4000元。

魏男當天中午再度逼迫小方喝下毒咖啡，要求她和在場所有人雜交，在小方哀求下才讓她改為跳脫衣舞，魏男1人再度性侵，直到下午3時因要退房，小方才從長達12小時的惡夢中脫困。

魏男矢口否認犯行，台中地院一審認為，魏男毫無悔悟之心，依犯強盜而強制性交罪判處徒刑12年6月，蔡男則坦承犯行，與小方達成和解，依乘機性交罪判刑1年8月，佘男依乘機猥褻罪判刑1年2月，負責盜領的郭、邱男依加重強盜罪，各判處徒刑3年7月。

5人否認部分犯行，全進行上訴，台中高分院二審改判魏男12年徒刑，佘男已和小方和解，改判8月徒刑，郭男與邱男改依共同犯非法由自動付款設備取財罪，各處有期徒刑8月，緩刑3年。蔡男雖維持徒刑1年8月，但在提供120小時義務勞務、參加法治教育6場的條件下，宣告緩刑5年。邱、郭判刑確定，另3人可上訴三審。