6萬人未造冊先打！「第二類官員」暴增原因找到　原來是「里長伯」灌入

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



生活中心／台北報導

國內疫苗到貨數量不足，但「第二類疫苗接種人數」卻持續增加，從9萬增至27萬人，引發外界質疑，甚至出現實際施打人數比造冊人數多6萬多人、被列入「重要官員」人數也持續膨脹的爭議。指揮中心透露，經過比對之後，第二類對象多為警消、防疫人員，民眾最有疑慮的中央及地方官員約2.6萬人，其中，中央官員只有1千多人，地方官員則達2.4萬人施打，主要是因為有些縣市通報時把執行防疫工作的鄰長和里長也列入「地方政府重要官員」導致。

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▲疫苗第二類對象接種情形 。（圖／指揮中心提供）



對於疫苗第二類人數爭議，指揮中心指揮官陳時中昨說，每星期都會統計一張各類別施打人數，數字不一樣是因為地方政府造冊的人還不全，也就是地方政府到現在人數還沒報完全，所以只是先從造冊裡面去分類，讓大家知道什麼情況。

針對「政府重要官員」施打疫苗人數不斷增加，讓外界質疑是高官跟民眾搶打疫苗，連日引發批評。指揮中心比對資料後發現，造冊的「中央政府重要官員」約1千多人，但「地方政府重要官員」卻增加到2.8萬人造冊、2.4萬人施打，各縣市的官員人數落差也大，主要是因為有些地方政府僅把有官職者列在「官員」名單裡，但有些地方政府也會把里鄰長也放在官員裡。

據了解，有部分縣市是將鄰里長改列入「地方第一線防疫人員」或「執行居家檢疫服務工作者」內，才造成數字落差。指揮中心表示，針對差異部分會請地方趕快補全，讓外界看清全貌。