93.2萬劑BNT疫苗「明早7時30分抵台」！班機罕見延遲10小時

▲首批BNT疫苗明早7時30分抵台。（示意圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

我國首批BNT疫苗確定明（2日）上午7時30分抵達桃園機場，預計有93.2萬劑，由盧森堡貨運航空CV7962載運，從盧森堡起飛，抵達後直接停在507貨機坪，比原定1日晚上9點半抵台延誤約10小時。疫情指揮中心指揮官陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬與慈濟基金會將會接機。

據掌握，該批疫苗由盧森堡貨運航空CV7962載運，中停亞塞拜然巴庫，原本預計抵台時間是今天晚間9點30分，但因班機延遲，預計在2日上午7時30分抵達，延誤時間長達10小時，相當罕見。

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▲BNT疫苗登機照。（圖／翻攝上海復星微博）

雖然官方宣佈班機會在明天上午7點30分抵達，不過除了FlightAware顯示班機已從盧森堡飛抵亞塞拜然的首都巴庫以外，所有航班追蹤軟體都沒有顯示這家航班的飛航資訊。依據從巴庫到台北需要8小時的時間計算，該班機需要在1日晚間11點半從巴庫起飛，才有可能在2日上午7點半抵達桃園機場。

據了解，這次盧森堡貨運航空的進口貨選在華儲通關，因為華儲有多次處理新冠疫苗經驗，因此並未選擇以往的遠雄倉儲進艙。

BNT抵台後，指揮中心規畫先給12至17歲學生造冊接種，之後開放18至22歲年輕人預約施打。

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