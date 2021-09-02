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全新革命進化！最新4DFWD科技中底結合3D列印與大數據分析　讓你上腳自帶推進力

▲▼ adidas 4DFWD讓你上腳自帶推進力。（圖／業者提供）

▲adidas 4DFWD跑鞋一上市便以「極致推進力」與「超吸睛外型」，受封「2021最值得買的科技跑鞋」稱號。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

還記得曾被稱為「未來之鞋」的adidas Futurecraft 4D科技跑鞋嗎？導入猶如未來世界科技產物的中底設計，如今更有著全面性的終極進化！adidas 推出全新4DFWD科技跑鞋，以先進3D列印技術加上運動員實測數據來進行研發，打造出新一代4D中底網格結構，讓雙足自帶3倍推進力，更提供輕盈舒適腳感，外觀潮酷極具未來感，一上市便被網友封為「2021最值得買的科技跑鞋」，以高科技造就的推進力完全征服消費者的心，獨家4DFWD腳感體驗，讓每次起跑雙足都「自帶推進力」！

新一代4D中底科技全面進化　4DFWD對比前代減重11.8%更輕盈、緩震提升23%、暴增3倍推進力

跑鞋科技的發展，從以往緩震優先，改變為能量轉換研究，誰能將「跑步落地時的衝擊力轉換成能量反饋」發揮最大，就可以取得跑鞋發展的關鍵。長期致力推動跑鞋科技的adidas，數度推出傲視業界的技術創舉，Futurecraft 4D就是最佳代表。此次推出的4DFWD，更將能量轉換極致效率推進。全新4D中底結構已超越傳統製鞋工藝框架，adidas與矽谷3D列印品牌CARBON合作，以累積超過20年的運動員科技數據，創造出前所未見的新一代「4D中底」，運用精密且一體成型的3D列印技術，將跑者雙足垂直接觸地面的壓力，完美轉換成前方帶動力，這也是全新4DFWD「自帶推進力」的科技精華處。

新一代4D中底的進化，相較於先前的Futurecraft 4D，全新4DFWD在重量上減輕11.8%，緩震性能提升23%，推進力更增加三倍之多，可讓跑步間的能量傳導持續不斷循環，在「跑步垂直落地時的壓力轉換成向前推進動力」的效能上，adidas再次以4DFWD為科技跑鞋樹立全新高度。

▲▼ adidas 4DFWD讓你上腳自帶推進力。（圖／業者提供）

▲4DFWD新一代中底科技，輕盈緩震自帶3倍推進力，使步伐省力舒適。

4DFWD鞋面與鞋底設計也同步升級。鞋面採襪套式PRIMEKNIT與大網孔針織鞋面，更添加PRIMEGREEN高機能再生材質，讓雙腳暢快呼吸；S型無接縫後跟曲線，可貼合在奔跑動態時的足部，給予最佳包覆性。為了讓推進力道維持高檔，4DFWD採用360度切割式菱格STRETCHWEB耐磨橡膠大底，再加上腳趾、前掌、後跟處的V字型割紋加強靈活性，讓跑者雙足更可穩定的貼合不同路面，每一步都保有最佳抓地力！

▲▼ adidas 4DFWD讓你上腳自帶推進力。（圖／業者提供）

▲4DFWD不僅4D中底大有學問，鞋面的完美包覆性，鞋底更兼具靈活與耐磨，可說是零死角、無缺點的完美科技跑鞋。

未來感爆棚！潮酷黑魂X螢光綠配色　穿上它宛若穿越未來！

▲▼ adidas 4DFWD讓你上腳自帶推進力。（圖／業者提供）

▲4DFWD外型設計未來感爆棚，讓跑步也有型。

除了高科技內涵，4DFWD鞋體外觀更有著懾服眾人的前衛時髦感！尤其新款酷潮的黑魂X螢光綠配色相當吸睛，全酷黑的縷空編織造型中底呈現穿透感，足跟及大底點綴螢光綠將潮流感無限放大，再加上側面經典三線類金屬反光效果增添細節，4DFWD不僅擁有跑鞋最新科技、外型有著未來世界的前衛元素，讓你上腳吸睛度滿分！

4D家族新成員！4DFWD PULSE採Bounce斜置4DFWD雙中底　同享舒適穿著體驗

▲▼ adidas 4DFWD讓你上腳自帶推進力。（圖／業者提供）

▲4D初體驗首選！4DFWD PULSE同樣具備高科技幾何網格結構。

除了全新科技跑鞋4DFWD外，adidas也準備了同樣具備4D中底科技精華的4DFWD PULSE，與4DFWD的差異在於中底設計分成兩種材質，前腳掌BOUNCE加上後鞋跟斜置18度的4DFWD中底，在跑步落地的瞬間也能達到足夠的緩震效果。鞋面部分，採移動式鞋舌及3層工藝式網布鞋面，給予雙足更大的活動空間，同時加強雙足包覆；大底採用高靈活STRETCH耐磨橡膠大底，讓整體穿著腳感更加穩定舒適，系列推出前衛時尚感的配色，讓跑者也能享受和4DFWD跑鞋一樣時髦、獨特的跑步體驗。

▲▼ adidas 4DFWD讓你上腳自帶推進力。（圖／業者提供）

▲新一代4D中底科技，重量減輕&腳感全面升級，讓你享受全新運動體驗！

adidas 4DFWD系列鞋款不僅比前代更輕盈、緩震性能更優異，更給予跑者幾乎零負擔、貼合且舒適的穿著感，再加上獨創的4D中底科技，以最尖端的跑鞋技術，給予跑者奔馳時最強推進力，完美創造前所未有的運動體驗！

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