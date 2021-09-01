職出人生逆轉勝　熱血教師王政忠3日線上開講

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署將於9月3日下午1時30分，邀請王政忠以「每天改變0.1朝夢想前進」為主題，分享那些沒有被社會大眾看見之前的堅持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

《老師，你會不會回來？》是一部真人真事改編的台灣電影，描述一位剛畢業的年輕實習教師，被分發到缺乏教育資源的鄉村，一年後本想調職回城市，卻因遇上921大地震，倖存的孩子們用希冀的眼神問老師，你會不會回來？

這位老師因此起心動念，一留20多年，深耕在地，他是王政忠，南投縣中寮鄉爽文國中的教導主任，也是全台唯一同時獲得Super教師、Power教師與師鐸獎肯定的老師。

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勞動部勞動力發展署雲嘉南分署將於9月3日下午1時30分，邀請他以「每天改變0.1朝夢想前進」為主題，分享那些沒有被社會大眾看見之前的堅持，講座全程採遠端視訊互動，歡迎有興趣民眾報名參加。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為使民眾對於職場有更宏觀視野、建立良好的工作價值觀，分署每年藉由辦理名人講座，邀請各行各業頂尖達人分享職場經驗，此次以「職出人生逆轉勝」為主軸，邀請透過行政策略翻轉偏鄉學習，近年更聚焦於以多元創意教學的「教育職人」王政忠老師來開講，人生也許無法複製，但我們可以學習他堅持到底的精神！

「1乘以1萬次還是1，但只要多了0.1，乘以7次就會大於2。」熱血教師王政忠用行動掀起了一場溫柔而堅定的體制內革命，他自創MAPS教學法、用策略聯盟找資源、他在只有1百多位學生的爽文國中，籌組了80人的國樂團，歷經13年的努力，不僅拿下縣冠軍還進軍全國賽、他帶領畢業生成立爽中青年軍，返鄉回校擔任志工、辦理生活營隊，不僅凝聚了居民的向心力，也讓更多人願意留下來，「成就自己是快樂的，成就他人是100倍的快樂！」王政忠夢想用教育翻轉弱勢孩童的未來，而他，正走在實現夢想的路上。



劉邦棟補充，人生需要許多改變的契機，也許是看一本書、聽一場演講，分署過去辦活動常接到民眾反應，地點太遠、座位有限，本次為防疫部署，同時也希望服務更多民眾，讓大家可以自行找一個放鬆的環境參與，首次全程採用線上視訊直播，活動中勇敢互動提問還有機會獲得簽名書，全程參與還有抽獎贈送小禮物，活動採線上報名https://reurl.cc/ZG8n26 ，或可撥打06-2990782洽詢。

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