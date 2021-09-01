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共享單車坐墊「暗藏刀片」！他一摸手掌劇痛血狂流…客服10字冷回

▲▼大陸有民眾準備騎乘共享單車時，慘被暗藏在坐墊裡的刀片劃傷。（圖／翻攝自網易新聞）

▲大陸有民眾準備騎乘共享單車時，慘被暗藏在坐墊裡的刀片劃傷。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

記者閔文昱／綜合報導

隨著環保、健康意識抬頭，現在世界各地的人都開始選擇用單車代步，走在街道上往往會看到許多民眾騎乘共享單車，但也傳出許多亂象。大陸安徽省驚傳有民眾正準備騎共享單車回家時，只是用手將坐墊上的水抹掉，竟然就被藏在裡頭的刀片劃傷，當場鮮血狂流，引發關注。公司客服事後表示，這類事件暫時無法規避。

綜合陸媒報導，安徽蚌埠市一位民眾近日下班時，找到一輛共享單車準備騎回家，由於當天正下著小雨，光線也比較暗，當他看到坐墊上的水漬時，沒有多想直接用手去擦拭，想不到突然感覺到一陣劇烈疼痛，嚇得他急忙把手縮回，但手心上已出現一道長長傷口，鮮血不斷冒出。而他事後查看坐墊時，竟然發現裡頭被人暗藏了一片刀片。

▲▼大陸有民眾準備騎乘共享單車時，慘被暗藏在坐墊裡的刀片劃傷。（圖／翻攝自網易新聞）

這位民眾向附近店家借了老虎鉗後，將刀片拔出，避免有更多人受害，同時也將事件分享至社群媒體，怒批這種不道德行為。文章曝光後，馬上引發不少大陸網友討論，直呼「誰幹的，也太壞了吧」、「細思極恐」、「得注意起來了」、「有些人也太過分了吧」、「這就是蓄意傷人」、「這也太缺德了吧」。

對此，該共享單車公司的客服表示，這類事件暫時無法規避。當地城管局則稱，沒想到會有這樣的事，會再加強管理。

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