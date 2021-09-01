預算用在刀口上！桃園2022年度總預算　社福支出設排富條款

▲市長鄭文燦表示，桃園2022年度總預算社福支出設排富條款。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市2022年度總預算案1日於市政會議通過，將送市議會定期會審議。市長鄭文燦表示，2022年度總預算歲出項目，以教育科學文化支出編列553億820萬元，比重最高，占39.15%，這是展現市府對教育投資的重視。

其次為經濟發展支出編列292億8,418萬元，占20.73%，代表桃園市積極推動重大基礎建設轉型；第三為社福支出編列229億3,472萬元，占16.24%，鄭市長期盼社福政策盡可能涵蓋各種需求，惟資源有限，各單位仍需檢討設置排富條款，將預算用在刀口上。

鄭市長指出，2022年度桃園歲入編列1,276億6,100萬元，歲出編列1,412億6,100萬元，歲入歲出差短為136億元。主計處副處長李榮吉表示，市府於教育投資部分，新設學校、擴大布建公共化幼兒園、班班有冷氣計畫、校舍新建及整建等，編列33億3,210萬元。

而社會福利方面，弱勢生活補助及長照服務，編列88億4,175萬元；針對少子女化對策，生育津貼、育兒津貼、托育補助、幼兒就學補助等，編列81億7,025萬元；老人福利政策部分，三節禮金、重陽敬老金、老人假牙、老人健保、敬老愛心卡、施打肺炎鏈球菌疫苗等補助，編列46億6,425萬元；有關住宅政策，住宅租金補貼與包租代管計畫編列10億4,360萬元。

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