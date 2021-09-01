桃園市政會議通過2022年度總預算　全力推動城市基礎建設轉型

▲市長鄭文燦說明桃園市2022年度總預算。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市2022年度總預算案，費時4個月籌編完成、1日於市政會議通過，將送市議會定期會審議。市長鄭文燦表示，2022年度桃園歲入編列1,276億6,100萬元，歲出編列1,412億6,100萬元，歲入歲出差短為136億元。其中資本門歲出編列388億7,100 萬元，約占總額27.52%，比例極高，代表桃園正處於建設高峰期，市府將力爭中央更多補助、減輕財政負擔。

鄭市長指出，2022年度桃園市歲入歲出差短為136億元，連同債務還本500億元，須融資調度636億元；扣除舉新還舊債務後，實際舉債136億元，連同截至2020年底未償還債務預算餘額約497億元，尚符合公共債務法規定，市府仍會開源節流，讓財政更加穩健。

▲主計處副處長李榮吉說明桃園市2022年度總預算。（圖／新聞處提供）

鄭市長提到，2022年度市府附屬單位預算共有28個特種基金，總收入735億8,509萬元、支出678億7,013萬元，盈餘57億1,496萬元，要求各單位管理基金時應確實掌握用途及收支情況。

主計處副處長李榮吉表示，2022年度桃園市總預算案歲出增加34億8,100萬元，主要為捷運綠線、市立圖書館總館、美術館等公共建設及提高育兒補助的經費增加；另外，在軌道建設方面，2022年度於捷運綠線、鐵路地下化、機捷延伸線、捷運棕線等工程，共編列88億4,526萬元；在人本交通方面，路平及開瓶計畫、道路新闢與拓寬工程、人行道改善、騎樓整平、布設YouBike路網等，共編列42億2,088萬元。

李副處長指出，打造防災親水環境方面，河川整治、景觀滯洪池、污水及雨水下水道系統工程等，共編列44億6,521萬元；文化特色地標建設方面，興建圖書館總館及分館、美術館、流行音樂露天劇場等，編列30億2,511萬元；充實體育及休閒設施方面，興建國民運動中心、體育園區、各式球場、主題共融式公園等，編列9億5,958萬元。

李副處長提到，教育投資部分，新設學校、擴大布建公共化幼兒園、班班有冷氣計畫、校舍新建及整建等，編列33億3,210萬元；社會福利方面，弱勢生活補助及長照服務，編列88億4,175萬元；針對少子女化對策，生育津貼、育兒津貼、托育補助、幼兒就學補助等，編列81億7,025萬元；老人福利政策部分，三節禮金、重陽敬老金、老人假牙、老人健保、敬老愛心卡、施打肺炎鏈球菌疫苗等補助，編列46億6,425萬元；有關住宅政策，住宅租金補貼與包租代管計畫編列10億4,360萬元。

2022年度總預算歲出項目以教育科學文化支出編列553億820萬元，比重最高，占39.15%。鄭市長說明，這是展現市府對教育投資的重視；其次為經濟發展支出編列292億8,418萬元，占20.73%，代表本市積極推動重大基礎建設轉型；第三為社福支出編列229億3,472萬元，占16.24%，鄭市長期盼社福政策盡可能涵蓋各種需求，惟資源有限，各單位仍需檢討設置排富條款，將預算用在刀口上。

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