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台北101總座張振亞任期屆滿　傳董事長張學舜將續任

▲台北101總經理張振亞，董事長張學舜。（圖／101提供）

▲台北101總經理張振亞（中）任期屆滿，傳董事長張學舜（右二）將持續續任。（圖／台北101提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台北101金融大樓董事長與總經理任期將屆滿，總經理張振亞在上個月董事會發表感言，表示101發展絕對會持續，而今（9／1）張振亞出席購物中心記者會，正好是9／2任期屆滿前一天，表示將不續任總座，之後種重心將放在「循環經濟」上，另據悉董事長張學舜將續任，最後結果應會在本週五董事會宣布。

現任101總座張振亞2018年入主台北101，任期遇到陸客持續減少來台觀光、新冠肺炎疫情等影響，推動101觀景台國人票價優惠，讓國人參觀人數創新高，並開放更多區域觀光，以及主打親子家庭客的活動設計，深化在地客層消費，還砸下億元重新改裝美食街、停車場等區域。此外，也因取消101攝影大賽而引發爭議。

張振亞表示卸下101總座之後，會將重心移往與夫婿創辦的循環台灣基金會，推動經濟活動、在地就業、環境生態及能源自主的經濟模式。

台北101上半年營收達20.68億元，台北101購物中心營運長朱麗文表示，雖然5月中後起受疫情影響，但1至7月因受惠年初的高成長，加上高端消費的持續帶動下，整體仍有雙位數的成長，下半年有週年慶檔期與五倍券商機，相信會越來越好，今年周慶檔期也將去年的32天，再拉長到47天，希望能涵蓋到5倍券的發放之外，也能分散人流消費。

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