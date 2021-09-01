「篩幾萬個才能抓到1個陽性」　柯文哲：免費PCR是否繼續要思考一下

記者杜冠霖／台北報導

新冠疫情趨緩，北市確診個案也維持在個位數，台北市長柯文哲表示，恢復上班後，7家醫院篩檢量暴增，昨天篩檢1992個但陽性率0，「現在不知道做幾萬個才能抓到一個確診者，每篩檢一次要3000塊、以2000個人來算，一天就要花掉600萬，還是要考慮一下值不值得。」

自7月6日起，北市七家醫院開放免費篩檢，隨著疫情趨緩，篩檢出的陽性個案數量也不斷下降，柯文哲1日在防疫記者會中指出，現在不知道要做幾萬個才能抓到一個確診者，所以要思考一下醫院的免費篩檢要做到什麼時候，但目前還在疫情觀測期，所以還是要特別小心。

中央流行疫情指揮中心1日表示，新增1例本土確診，為台北市個案，另確診個案中新增1例死亡。台北市政府1日下午3時15分召開防疫記者會，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

指揮中心表示，新增1例本土病例（案16110），為60多歲女性，因曾接觸其他確診個案，由衛生單位安排居家隔離，8月23日出現流鼻水、喉嚨癢等症狀，因症狀輕微未就醫；8月31日進行解隔離前採檢，於1日確診，Ct值24。個案隔離期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

台北市政府1日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對台北市數位振興券、中小學開學日首日、萬華血清抗體研究、駐德代表謝志偉爭議、BNT首批施打對象、立委高虹安赴台北市政府見習等議題做回應。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）