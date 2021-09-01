黃子哲批謝志偉BNT接力賽前三棒　「豬隊友充斥的賽跑」

▲國民黨文傳會副主委黃子哲。（資料照／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

實習記者張鈞量／台北報導

駐德代表謝志偉日前不滿外界將BNT疫苗抵台歸功於鴻海創辦人郭台銘，以接力賽比喻BNT疫苗表示前三棒應是台灣政府的功勞、郭台銘只是接手了第四棒，引起在野黨不滿。國民黨文傳會副主委黃子哲今（1日）發文諷刺，前三棒應是阻礙疫苗、惡化疫情的「豬隊友」。

黃子哲批評，這些問題對尸位素餐、一劑無成的謝志偉，確實在理解上較為吃力，就算是接力賽，「也是一場豬隊友充斥的賽跑」。

黃子哲表示，阻礙BNT疫苗抵台的第一棒應是民進黨立委王定宇，批評藍營要買的是連港人都不願意施打、包裝瑕疵、即將過期、報廢變暴利的復必泰。

第二棒是曾稱「復必泰」是中國代工，是德國原液在深圳分裝、「現在事實上是買不到，我幾乎敢這樣子講」的衛福部長陳時中。

第三棒是曾說「疫苗跟(郭台銘)口袋裡的錢不一樣」的行政院長蘇貞昌。

黃子哲據此批評，一棒接一棒，卡的好棒棒，幾乎把400公尺接力賽搞成3000公尺障礙賽，鋪滿障礙物來「卡郭」。還有行政院發言人羅秉成要求不能出現「台灣地區」的字眼出現、蔡政府要求瓶身包裝不能有「復必泰」（高虹安委員所爆料）；民進黨市議員梁文傑說，如果不是台積電，郭台銘是買不到疫苗，所以我們（民進黨政府）才找了台積電幫郭董買。

黃子哲質疑，就是有這種臭魚爛蝦、歪瓜劣棗，在意識形態作祟下，才把BNT疫苗的採購整個延誤，謝志偉完全跳過這些人、這些話，還硬塞給郭董當隊友，「是有問過或在意過郭董的感受嗎？」

黃子哲怒批，謝志偉過程中毫無建樹卻不自省也罷，竟還大言不慚，要國人向前三棒豬隊友的民進黨政府叩首謝恩，簡直是厚顏無恥到極點。更可惡的是，謝志偉還能編故事，說德國官員向他致意，還有BNT董事向他道歉，這種馬後炮搶功的嘴臉，令人憎厭，「更堪稱中華民國史上最廢的駐外代表」。