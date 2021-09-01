開學首日台中3900師生未到校　440生「防疫目的」請假

▲開學首日，台中3900名師生請假，440生防疫為由不上課。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

全國高中職以下學校今（1）日開學，台中市統計，開學第一天台中市國高中以下學生，以及公私立幼兒園共計有3634人未到校，缺席率約0.96%，其中家長基於防疫目的請假人數有440人、6名學生發燒請假，另外，老師請假未到校有274人，合計開學首日共有3910名師生請假未到校。

根據教育局統計，台中市各級學校學生請假人數，高中705人、國中294人、國小676人、幼兒園1959人，以上共計3634人。有關老師請假未到校數共計274人，包括高中44人、國中95人、國小106人、幼兒園29人，請假事由包括施打疫苗未滿14日、出國返國實施自主健康管理、子女小一新生入學、公假、喪假、婚假、娩假等相關因素。

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台中市長盧秀燕今日一早也到潭子區東寶國小關心孩童開學情形，盧秀燕表示，台中是全國第二大城，全市約有30幾萬名學生今日返校，由於目前仍在疫情警戒二級期間，市府與各校總動員整備防疫措施，事前做好演練及規劃，校園也已完成各項清消工作，並採人潮分流入學，比如東寶國小讓小二生到小六生於7時40分前入校；幼兒園則於7時40分至8時間入校；小一生則規劃8時20分以後上學。

教育局也表示，疫情發展不可預期，各校於開學前皆已完成防疫物資整備，教育局及各級學校也已備妥成人醫療口罩235萬2063個、兒童醫療口罩98萬1850個、額溫槍7826支、耳溫槍1607支、酒精1萬8248公升、乾洗手649公升、漂白水1萬119瓶及隔板32萬8078份，讓師生在校安心學習。