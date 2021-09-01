警戒二級仍要嚴陣以待　侯友宜：參酌各國防疫戰略提早準備

▲侯友宜出席新北市政會議。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

全球疫情持續嚴峻，美國8/30單日新增25萬例，兒童族群單週新增病例超過全國2成，日本近一週日增確診也逾23000例。新北市長侯友宜1日於市政會議中表示，雖然現在是警戒二級，但集中檢疫所、醫療量能等防疫準備工作要做好，持續參酌全世界有哪些新的防疫戰略，提早準備因應。

衛生局長陳潤秋說明全球疫情概況，美國確診、死亡數持續增加，8月30日單日新增25萬8532例，兒童族群單週新增病例佔全國2成以上，單周新增38000例上升到18萬例；日本疫情則達前波最高峰的3倍以上，近一週日增確診逾23000例；韓國近2週疫情處高峰持平，近1週日增確診逾1700例，由於Delta變異株於全國擴散、度假人員返回、中小學開學等因素，疫情恐再升溫，韓國當局已加強首都圈防疫等級第4級、非首都圈第3級措施，並延長至9月5日。

侯友宜表示，目前Delta病毒還在全球肆虐，美國前陣子單日確診只有5萬，現在已經上升到25萬，且兒童病例佔2成比例相當高，台灣真的要嚴陣以待，尤其最近境外移入都是Delta病毒居多，真的要小心。

侯友宜說，台灣雖然是警戒二級，全國疫情穩定，但Delta的傳播率超過英國變異株，防疫準備工作更要做好，包括集中檢疫所、醫療量能、防疫作為等，持續參酌全世界有哪些新的防疫方式，以及新的科技防疫方式，尤其海島型的台灣到底要用什麼方式，我們更要提早準備、因應。