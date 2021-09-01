　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣「4大疫苗拼圖」今晚湊齊！愛牌還剩多少、何時換我打一次看懂

▲桃園市第五輪疫苗今日開始施打，大批民眾接種後，在等待區留置觀察。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台灣今晚將湊齊四大疫苗拼圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者張乃文／整理報導

國內疫苗將湊齊四大廠牌！除了國產的高端疫苗、阿斯特捷利康與牛津大學共同開發的AZ疫苗、mRNA的莫德納外，民眾引頸期盼由台積電、永齡／鴻海、慈濟購買的BNT將於今晚送抵桃機，完成台灣疫苗拼圖。不過，BNT的規劃並未按照先前所公布的「長幼有序」，讓不少人感到不解與混亂。同時，就算疫苗總數量足夠，但指揮中心並未開放一般民眾混打，指揮官陳時中也說，目前方向是拚第一劑覆蓋率為主，因此要打第二劑疫苗的人，還是得再等等。

對於即將到來的BNT疫苗，指揮中心已於意願登記平台開放BNT，其中，若符合第七輪預約AZ資格者（8/29-8/31），未完成預約想加選BNT，可於8/31下午4時起前往疫苗平台修改。已完成預約者，則需等到9/11才可前往加選。但要注意，修改時若僅想加選BNT疫苗，登記時，先前勾選過的品牌則建議不要取消，否則按照預約平台邏輯，取消視同放棄，將由下一順位者遞補，等同重新排起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但按照指揮中心規劃，BNT優先開放給校園國高中生造冊接種，其餘會優先提供預約平台登記，尚未接種疫苗的18~22歲民眾接種。AZ疫苗部分，第七輪預約AZ資格者開放至29歲，不過指揮中心也再加開7/19前有登記意願之23到28歲民眾，可於9/3到9/4前往疫苗平台預約，預計在9/9到9/10進行施打。

國內疫苗數量與預約進度：

BNT

已接種：0
國內現有數量：9/1晚間預計首批抵達，貨量約為90幾萬劑。
預約：12~17歲對象造冊接種，其餘優先提供預約尚未接種過疫苗18~22歲民眾至平台意願登記。

▲▼德國BioNTech新冠疫苗，BNT疫苗。（圖／路透）

▲德國BioNTech新冠疫苗預計今晚首批到貨逾90萬劑。（圖／路透）

AZ

已接種：655萬6653劑
國內現有數量：143萬劑
預約：9月3日10時至9月4日18時止，增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲民眾」預約。

▲▼牛津大學與阿斯特捷利康藥廠研發疫苗,AZ疫苗。（圖／路透）

▲AZ疫苗加開至23歲可預約。（圖／路透）

莫德納

已接種：372萬3389劑
國內現有數量：42.5萬劑
預約：須接種第一劑疫苗超過10週以上可預約第2劑

▲▼美國生技公司莫德納 （Moderna）疫苗三期試驗，有效性高達94.5％。（圖／路透）

▲國內尚有不少民眾正在等待莫德納第二劑。（圖／路透）

高端

已接種：64萬8678劑
國內現有數量：21.8萬劑
預約：尚未公布下一輪預約資訊

▲▼0831疫苗到貨情況（圖／曾梓倩製）

▲0831疫苗到貨情況（圖／曾梓倩製）　※點圖可放大

已經登記意願過，要新增BNT疫苗選項者

Step1：進入1922疫苗預約平台，登入系統。

Step：登記期間內（結單前），透過「編輯修改品牌選擇」，加勾BNT選項即可。

▲▼疫苗預約平台修改意願登記步驟。（圖／ETtoday資料照）

▲▼疫苗預約平台修改意願登記步驟。（圖／ETtoday資料照）

▲▼疫苗預約平台修改意願登記步驟。（圖／ETtoday資料照）

▲▼疫苗預約平台修改意願登記步驟。（圖／ETtoday資料照）

▲▼疫苗預約平台修改意願登記步驟。（圖／ETtoday資料照）

►簡單一招，讓拖地不費力

ET快訊
首批BNT遲到了！　最快明晨抵台灣
她遭2男灌醉輪流性侵！　跳樓癱瘓噎死
高端猝死家屬「看新聞才知死因」　淚訴：用生命警告大家
「4大疫苗」將到齊！剩多少、何時打一次看懂
美豔熟女變淫媒　台女出國豪宅激戰！17天狠賺25萬
7台救護車被砸爛！　3惡煞鐵鎚狂打影片曝光
青峰獲判無罪　林暐哲放棄上訴：我什麼都不要了
快訊／高鐵加開「5折列車優惠」　9／2開搶
罵人「長得像黃安」公然侮辱！　黃安爆粗口回應了
AirPods 3模型機曝光！　售價最低僅4200

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中央大學8顆「國旗海洋浮球」前進北極　探測北方融冰危機

中秋「國5壅塞時段」出爐！行車時間恐增7倍　車速不到40公里

首批BNT將遲到！飛機尚未起飛　最快明晨運抵台灣

病人心跳變一直線！醫衝出急診室「脫下手套」　女兒哭摸最後溫度

八卦山隧道年底前開放大型重機　員林工務段兩度會勘證實

台灣觀光快斷氣　晶華董座曝「飯店死傷」慘況：我需要葉克膜

公車上演流浪記！一張照曝「學生多久沒上課」　網笑翻：怎能戳破

午後雷雨熱區曝！明1關鍵轉變讓「雨勢更大、雨時拉長」還會打雷

喝手搖飲小心了！　老虎堂、萬波和丹丹「總糖量」標示不實

大學生返校福音！高鐵加碼14班「5折列車」　9／2開始搶票

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

江宏傑開啟同居生活…被問：是想放假？　吳思賢脫口「小春和粿粿同隊」糗了ＸＤ

許瑋甯鬆口感情現況！　爆和邱澤「假戲真做」

郭靜被檢討「一直沒大紅」　深夜吐心聲：心裡很沉重

陳語安駁分手吳克群：愚人節笑話嗎？　怨他搶風采..鬆口認「想生4.5個」

中央大學8顆「國旗海洋浮球」前進北極　探測北方融冰危機

中秋「國5壅塞時段」出爐！行車時間恐增7倍　車速不到40公里

首批BNT將遲到！飛機尚未起飛　最快明晨運抵台灣

病人心跳變一直線！醫衝出急診室「脫下手套」　女兒哭摸最後溫度

八卦山隧道年底前開放大型重機　員林工務段兩度會勘證實

台灣觀光快斷氣　晶華董座曝「飯店死傷」慘況：我需要葉克膜

公車上演流浪記！一張照曝「學生多久沒上課」　網笑翻：怎能戳破

午後雷雨熱區曝！明1關鍵轉變讓「雨勢更大、雨時拉長」還會打雷

喝手搖飲小心了！　老虎堂、萬波和丹丹「總糖量」標示不實

大學生返校福音！高鐵加碼14班「5折列車」　9／2開始搶票

不甘老被當女傭使喚　方琦控母梁佑南「道德綁架」

中央大學8顆「國旗海洋浮球」前進北極　探測北方融冰危機

無薪假5.8萬人創疫情以來高點！　9成都是旅行社

用槍柄K前女友頭部落跑　警封鎖公寓抓人！他車上還有毒品慘了

柯建銘期許新會期改變國會文化　「立法院不是只有朝野對立惡鬥」

第二類搶疫苗「官員人數暴增」　他：自體繁殖速度不輸病毒生命力

嗆「落漆」釀殺機！電玩男殺紅眼恐怖割頸　補教女師噴血搶命　　　

瑪莎拉蒂「新休旅車」將出Trofeo高性能版　馬力500匹起

公幼採購垃圾桶單價8600元惹議　長沙教育局：訂製款價格合理

國王提交易人選換西蒙斯　和費城想要有蠻大差距

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

348萬人瘋搶BNT　醫：下下下批也輪不到你們

加開預約AZ「這族群」遭放生　網崩潰：是我

「全世界沒人優先施打18-22歲」　醫曝蔡政府原因

人妻逛全聯瞬間後悔！她揭原因網共鳴

快訊／06：27高雄規模4.9地震　最大震度4級

更強大雷雨將來襲！歐美預報下周準颱風

四叉貓分析　高端「這一點」勝AZ、莫德納

姊姊嫁軟爛男　他怒：不如嫁叉燒

要秋涼了？估首波東北季風報到時間曝

五倍券有望9月發！　數位紙本券登記方法一次看

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

台生地獄生活　6點上學23點回家

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

更多熱門

相關新聞

打BNT疫苗「月經失調」大出血！相片曝光

打BNT疫苗「月經失調」大出血！相片曝光

南韓近期開放18至49歲一般民眾預約登記接種新冠疫苗，主要以輝瑞（BNT）、莫德納等mRNA疫苗為主，然而輝瑞疫苗卻不斷在南韓出現多種異常副作用的案例，繼先前有公務人員與體育教師在接種輝瑞後出現急性白血病，近期陸續有女性抱怨接種後月經失調、陰部大出血，滲透到整個衛生棉與床墊濕潤鮮紅一片，甚至還長出紅斑。

疫苗會引發心肌炎？　重症醫曝「2招判斷」

疫苗會引發心肌炎？　重症醫曝「2招判斷」

打高端猝死第3例家屬淚訴　「看新聞才知死因」

打高端猝死第3例家屬淚訴　「看新聞才知死因」

「全世界沒人優先施打18-22歲」　醫曝蔡政府原因

「全世界沒人優先施打18-22歲」　醫曝蔡政府原因

疫苗股回穩！高端漲2.5元　聯亞藥跌0.8％

疫苗股回穩！高端漲2.5元　聯亞藥跌0.8％

關鍵字：

BNT台積電永齡鴻海慈濟新冠疫苗莫德納AZ高端

讀者迴響

熱門新聞

庾澄慶騎車出意外！　驚悚傷勢照曝光

李佳穎「穿12歲童裝」　童年長腿照曝光！

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

348萬人瘋搶BNT　醫：下下下批也輪不到你們

加開預約AZ「這族群」遭放生　網崩潰：是我

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

噴漆女粉紅跑車遭起底　爆託售亂改色害車牌註銷

校花學霸淪啃老族！她癡纏性騷教授18年

「全世界沒人優先施打18-22歲」　醫曝蔡政府原因

海軍渣男「假交往真騙砲」　噁心訊息曝光

王永慶528億遺產爭奪戰落幕！　王文洋纏鬥三娘13年大和解

快訊／綾瀨遙確診新冠肺炎！

恐怖影片曝！　他腳滑跌出頂樓泳池慘墜樓亡

更多

最夯影音

更多
殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢
漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面