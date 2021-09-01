台灣「4大疫苗拼圖」今晚湊齊！愛牌還剩多少、何時換我打一次看懂

▲台灣今晚將湊齊四大疫苗拼圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者張乃文／整理報導

國內疫苗將湊齊四大廠牌！除了國產的高端疫苗、阿斯特捷利康與牛津大學共同開發的AZ疫苗、mRNA的莫德納外，民眾引頸期盼由台積電、永齡／鴻海、慈濟購買的BNT將於今晚送抵桃機，完成台灣疫苗拼圖。不過，BNT的規劃並未按照先前所公布的「長幼有序」，讓不少人感到不解與混亂。同時，就算疫苗總數量足夠，但指揮中心並未開放一般民眾混打，指揮官陳時中也說，目前方向是拚第一劑覆蓋率為主，因此要打第二劑疫苗的人，還是得再等等。

對於即將到來的BNT疫苗，指揮中心已於意願登記平台開放BNT，其中，若符合第七輪預約AZ資格者（8/29-8/31），未完成預約想加選BNT，可於8/31下午4時起前往疫苗平台修改。已完成預約者，則需等到9/11才可前往加選。但要注意，修改時若僅想加選BNT疫苗，登記時，先前勾選過的品牌則建議不要取消，否則按照預約平台邏輯，取消視同放棄，將由下一順位者遞補，等同重新排起。

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但按照指揮中心規劃，BNT優先開放給校園國高中生造冊接種，其餘會優先提供預約平台登記，尚未接種疫苗的18~22歲民眾接種。AZ疫苗部分，第七輪預約AZ資格者開放至29歲，不過指揮中心也再加開7/19前有登記意願之23到28歲民眾，可於9/3到9/4前往疫苗平台預約，預計在9/9到9/10進行施打。

國內疫苗數量與預約進度：

BNT

已接種：0

國內現有數量：9/1晚間預計首批抵達，貨量約為90幾萬劑。

預約：12~17歲對象造冊接種，其餘優先提供預約尚未接種過疫苗18~22歲民眾至平台意願登記。

▲德國BioNTech新冠疫苗預計今晚首批到貨逾90萬劑。（圖／路透）

AZ



已接種：655萬6653劑

國內現有數量：143萬劑

預約：9月3日10時至9月4日18時止，增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲民眾」預約。

▲AZ疫苗加開至23歲可預約。（圖／路透）

莫德納

已接種：372萬3389劑

國內現有數量：42.5萬劑

預約：須接種第一劑疫苗超過10週以上可預約第2劑

▲國內尚有不少民眾正在等待莫德納第二劑。（圖／路透）

高端

已接種：64萬8678劑

國內現有數量：21.8萬劑

預約：尚未公布下一輪預約資訊

▲0831疫苗到貨情況（圖／曾梓倩製） ※點圖可放大

已經登記意願過，要新增BNT疫苗選項者

Step1：進入1922疫苗預約平台，登入系統。

Step：登記期間內（結單前），透過「編輯修改品牌選擇」，加勾BNT選項即可。