沒料到慘輸塔利班！　拜登和阿富汗前總統「最後通話」曝光

▲阿富汗前總統賈尼與美國總統拜登6月25日在白宮會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國在8月31日撤離最後一名軍人後，宣告結束長達20年的阿富汗戰爭，不過隨著塔利班（Taliban）重新掌權，這對各國來說都是始料未及的結局。《路透社》獨家取得了美國總統拜登跟阿富汗前總統甘尼（Ashraf Ghani）的最後通話紀錄，兩人似乎未察覺到塔利班來勢洶洶，拜登甚至信心滿滿地說，阿富汗政府擁有30萬精良的軍隊，作戰能力絕對很強。

《路透社》取得消息人士提供的錄音檔顯示，拜登（Joe Biden）和甘尼在7月23日進行最後一次通話，他們在電話中談論到軍事援助、政治策略和消息傳遞方式等問題。拜登在電話中建議甘尼，如果他能公開有效應對阿富汗緊張局勢的計劃，美方就會提供援助，「如果我們知道計畫，我們將繼續提供近距離空中支援。」

除此之外，拜登也建議甘尼和影響力強大的阿富汗人合作，例如國防部長穆罕默迪（Bismillah Khan Mohammadi），共同制定未來的軍事戰略。拜登也大力讚揚了由美國政府訓練和資助的阿富汗政府軍，「你們顯然有最好的軍隊，你們有30萬武裝精良的軍隊，面對只有7到8萬的塔利班戰士，作戰能力絕對很強。」

甘尼則提到，他相信如果能重新平衡軍事方案，絕對能夠實現阿富汗的和平，但一切都必須要快速進行，「我們面對的是全面的入侵，塔利班和巴基斯坦的全面計畫和後勤支持，以及至少1至1.5萬名來自巴基斯坦的國際恐怖子。」

不過，在大部分的通話時間中，拜登不斷向甘尼強調阿富汗政府的認知問題，「我相信世界各地以及阿富汗部分地區的看法是，我們打擊塔利班的戰鬥並不順利，無論這是真的還假的，我們都必須展現出不同的一面。」

拜登說，如果阿富汗的主要政治人物能夠一起召開記者會，支持新的軍事戰略，「這將改變人們的看法，我認為會帶來巨大的變化。」從拜登的說法透露出，他沒有預料到事情會在通話23天後發生劇變，「我們將繼續在外交、政治和經濟上努力奮鬥，確保你們的政府能夠生存下來，且能夠繼續發展。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast