塔利班與美軍「祕密協議」曝光！　戰士護送美公民到機場撤離

▲ 塔利班戰士在美軍撤離後守在喀布爾機場外圍。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班重掌阿富汗，美國最後一架撤離班機於8月30日飛離，長達20年的阿富汗戰爭宣告終結。《美國有線電視新聞網》（CNN）披露，美軍此前與塔利班達成一項祕密協議，由塔利班成員護送欲撤離的美國人前往喀布爾國際機場大門，確保他們的安全。

CNN報導，還有一名官員透露，美國特種部隊在喀布爾機場設置「秘密大門」，並建立「呼叫中心」，引導美國人撤離。

二名美國國防官員說明，美國人被通知在機場附近預先安排的「集合點」會合，塔利班成員會在此處檢查他們的證件，再將他們帶往一個由美軍看守的出入口，讓他們不會受到阿富汗難民潮影響。機場大門外的內政部大樓是其中一個重要集合點，美軍在這裡能夠清楚看到待撤離的美國人接近。

▲ 美軍30日完全撤出阿富汗。（圖／路透）

由於這項安排較為敏感，二名官員要求匿名，至於為何現在才公開這項協議，是因美國擔心塔利班的反應。且若激進組織「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）得知美國人受到塔利班集體護送，可能發動攻擊。

美國展開撤離任務後，拜登政府官員曾強調，塔利班相當配合，也承諾為美國人提供安全通道。一名官員說明，塔利班護送美國人的任務「一天進行好幾次」。另一名官員表示，這項協議非常有效。

然而，透過非官方管道幫助美國人及阿富汗難民撤離的美國民眾透露，這項協議剛開始運作時出現漏洞，部分美國公民、合法永久居民及綠卡持有者被塔利班拒之門外，無法進入集合點。

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