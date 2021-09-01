10年一度人口普查　這縣市增21%登全台之冠！台北高雄首度減少

▲人口普查初步統計結果出爐。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

行政院主計總處昨（31）日公布十年一次的人口普查初步統計結果，發現平均年增率僅0.3%，而台北市、高雄市兩大商業重鎮都呈現減少，新竹市則增加21.2%，登上全台之冠。

調查顯示，我國常住人口2383.4萬人，近10年平均年增率僅0.3%，有8個縣市人口增加，包括新北市7.6%、桃園市11.4%、新竹市21.2%、新竹縣4.8%、台中市11.1%、台南市1.9%、宜蘭縣1.%及金門縣17.4%。

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新竹縣市因科學園區讓就業機會增加，吸引大量人口移入，而金門縣則因福利好，近年又積極發展觀光業及大學擴招等因素，也成長17.4%人口。

▲不少人受房價、居住環境影響，選擇跨縣市通勤上班。（圖／記者湯興漢攝）



過去台北市、高雄市是人口移入的主要城市，不過受到房價飆漲、居住飽和等因素影響，在這次調查中首度呈顯減少，分別為減少2%、1.6%，部分北部人口選擇往新北市、桃園市移動，南部則以有科學園區的台南市為主。

這次人口及住宅普查從去年11月開始進行，共訪問390萬人、100多萬個家庭，調查結果發現，受晚婚、少育以及高齡化等影響，近10年來家庭型態的變化相當顯著，由父母、未婚子女所組成的家庭戶計245.5萬戶，比10年前減少20.1萬戶，占比降了5.2個百分點，另外，單純由夫妻組成的家庭或單人家戶，則分別增加2.3以及4個百分點。