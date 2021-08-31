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妻進摩鐵竟把「嘉明」帶回家！小王撕600萬本票　綠光夫抓狂了

▲▼示意圖,夫妻吵架,成人,憤怒,爭論,男人,爭吵,問題,關係,女（圖／123RF）

▲許男不滿妻子外遇，先向小王求償200萬元，再對妻子提告討房產。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

許姓男子不滿李姓妻子與呂姓小王於2019年3、4月間進出摩鐵，甚至還抓包沾有精液的衛生紙及護墊，尤其小王本答應600萬元和解，卻在派出所協調時反悔、當場撕掉600萬元本票，除向小王求償200萬外，也提告討回送給妻子、位在桃園市價值900萬餘元的房產；許男告小王勝訴獲判賠40萬元，向妻子討房產敗訴。

許男控訴，呂姓小王於2013年因業務關係認識妻子後，2人於2019年3、4月間，3度進出北市摩鐵，他在妻子其中兩次返家後，從垃圾桶翻出沾有精液的衛生紙及護墊，他與小王到派出所談判時，對方本答應賠償600萬、希望不要提告，卻反悔當場撕掉本票，向呂男求償200萬元。

呂男表示，他因投資許妻事業認識，2人到摩鐵談的都是公事，也不知道對方已婚，否認通姦；法院認為，雖證據不足證明許妻與小王有在摩鐵發生性行為，但與人妻進出摩鐵，依常理確實侵害許男配偶權，判呂男應賠40萬元。

許男與妻子也全面鬧翻，提告稱他於1999年，買下桃園市價值425萬元的房產登記在妻子名下，無論頭期款、後續房貸都是他繳的，而妻子不但接受小王送的奧迪跑車，甚至還3度與對方進出摩鐵，後續談判中因愧疚簽約同意交還房子，要求對方履約。

許妻表示，丈夫稱房子是借名登記，卻提不出相關證據，而從金流來看，頭款是她爸爸贈與的結婚基金，後續房貸也是她自己繳的，會簽下轉移房子的協議，是因丈夫帶了6、7名男子將她包圍、在害怕下才簽的，且現今侵害配偶權的官司，頂多判賠個20到40萬元，許男卻要求轉移現值900萬餘元的房產，並不合理。

法院認為，許男所提出的協議中，是他與妻子、呂姓小王3人談判時所擬，內容將小王與妻子的責任義務串聯在一起，但呂男並未在上面簽名，在未達成全體共識的情況下，協議不生效力，再參考妻子提出的金流資料，認定房產並非全由許男支出，判他敗訴。

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